“Hicimos lo correcto”‘, destacó Lugones tras la detención de los barras de River

Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), destacó hoy que la policía bonaerense hizo lo correcto al detener a 51 hinchas, a pesar que otro simpatizante fue herido presuntamente de un balazo de goma, en la previa del partido entre River y Godoy Cruz, que se jugó en cancha Lanús, por los octavos de final de la Copa Argentina.

“Ni siquiera se está evaluando que River no pueda llevar más hinchas a la Provincia. La tragedia fue evitada al detener al grupo de Budge, que tenía armas, y al prevenir la llegada del grupo Oeste. Creemos que hicimos lo correcto”, afirmó Lugones en una nota con TyC Sports.

De acuerdo con la información suministrada por la Aprevide, entre los detenidos están ‘El Gordo Ale‘, de 46 años, y su hijo, apodado ‘El Brian‘, de 26, quienes serían los cabecillas de la facción denominada de Budge, que comanda ‘Los Borrachos del Tablón‘.

De esos 51 hinchas de River detenidos (uno de ellos no fue trasladado a declarar debido a que se encuentra internado en un hospital), 25 contaban con derecho de admisión.

“Si hay algún policía que estuvo fuera de lo que es su labor vamos a mirar las imágenes para ver su accionar. Si están dentro de lo que tenía que hacer o si se excedieron en alguna cuestión‘, respaldó el funcionario al ser consultado por Gonzalo Maidana, hincha y primo del jugador riverplatense Jonatan, herido en la previa.

Por su parte, Gonzalo Maidana también habló tras padecer una fractura y pérdida de tejido en el gemelo derecho a raíz de una presunta bala de goma durante el operativo policial y ser trasladado al Hospital Narciso López, donde ya lo intervinieron quirúrgicamente y no descartan que pueda haber una segunda operación.

“Estaba haciendo la fila y en un momento, no sé qué pasó, la Policía empezó a correr a todos. Tiraron balas de goma. En un tumulto, quedé adelante sobre la vereda y me tiraron un balazo de goma. Creo que fue eso. Me ayudaron chicos de River y un amigo hasta que vino la ambulancia”, relató Maidana con TyC Sports.

“Me dijeron que tengo dañado el músculo, unos tendones y perdí masa muscular. Tengo que ver cómo evoluciono y ver si me tienen que operar. Perdí mucha sangre”, detalló.