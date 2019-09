Antillas disfrutó en familia del primer show musical

Numerosas presentaciones del circo itinerante Rusovich, contratado por la Fundación Rosario Solidario, se llevaron a cabo en la Ciudad Termal como así también en varios departamentos del interior, con el objetivo de festejar el Día del Niño, durante todo el mes.

La última función fue en Antillas, localidad de la Segunda Sección. El show fue al aire libre en el anfiteatro de la plaza del lugar.

El espectáculo comenzó alrededor de las 19 horas, el día jueves, pero desde muy temprano, poco a poco, bajo los rayos del sol, en un día de mucho calor, empezaron a llegar niños y grupos de adolescentes, abuelas y madres, nadie quiso perderse el show.

Si bien en dos ocasiones fue un circo a la pequeña localidad, es la primera vez que se realiza un espectáculo de este tipo.

El asombro ante el circo

Tomas Ponce, de 11 años, destacó que, "me gustan muchos los circos, sobre todo los malabaristas y los payasos, cuando vino el circo la ultimas vez, yo era muy chico", dijo a El Tribuno mientras esperaba ansioso la función.

Melisa Vitian, de 31 años, "dos veces vino a Antillas un circo, ahora vine a acompañar a mis hijos, me encanta verlos alegres, por eso los traje, es un espectáculo ideal para toda la familia".

Más de trescientas personas disfrutaron del show gratuito del reconocido humorista Ariel Flores, en el cual, los niños, no pararon de reír. Al caer la noche llegó Katy y sus amigos, quienes subieron al anfiteatro de la plaza, para hacer bailar a grandes y a chicos por igual.

Juegos y premios

También hubo diversos juegos y premios para todos los niños antillenses. Cabe señalar que para muchos pequeñitos, estos fueron los primeros espectáculos que vieron, el cual quedará grabado como un momento feliz en su infancia, con la ilusión de haber conocido a sus héroes de Disney. Muchos lloraban emocionados al ver a Minnie o Mickey Mouse, con quienes, luego del show, compartieron abrazos, cariños y fotos.

Por su parte, el humorista salteño Ariel Flores, integrante del grupo Los más buscados del humor, expresó a El Tribuno que, "ya estuve un par de veces en Rosario de la Frontera realizando diferentes espectáculos. Nos contrataron también en Metán y en muchos lugares del país. Pero es la primera vez que estoy en el interior de la Rosario de la Frontera".

Ante la pregunta de los diferentes públicos a los que les toca actuar, no es lo mismo un público de una ciudad que uno rural, el humorista dijo: "trato de adaptarme, me gusta ir probando diferentes cosas, y en función de eso me voy adaptando para hacer lo más divertido".

La importancia del buen humor

Ante el humor de la sociedad en general, ante tantas crisis, Flores, señaló que "es muy importante el buen humor y sonreír siempre, porque los tiempos buenos ya van a llegar, todo pasa".

Cabe destacar que el grupo Los más buscados del humor, entre sus espectáculos, realizan parodias, transformismos, por ejemplo imitación del dúo Pimpinela, Mujer; Casos de la Vida Real, Caso Cerrado, y con la particularidad de hacer partícipe al público en general. El dúo ya lleva dieciocho años en esta rama humorística.