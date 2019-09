EL BCRA analizará la posibilidad de flexibilizar el control de cambios para compra de vivienda única

El presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, sostuvo hoy que el Banco Central analizará el jueves una nueva medida para permitir el acceso a dólares por un monto en torno a los 150 mil para las personas que compren una vivienda única.

Luego de que la autoridad monetaria permitiera la adquisición por hasta 100 mil dólares a un millar de compradores de inmuebles porteños que tenían sus operaciones trabadas, el organismo que conduce Guido Sandleris evaluará la posibilidad de flexibilizar más el de control de cambios.

Armando Pepe

En ese escenario, Pepe indicó que la última modificación "era urgente" dentro de los temas que había debatido con autoridades del Banco Central y Hacienda.

El martillero argumentó que el día después de que se conociera el esquema de control cambiario "había cien escrituras para firmar que no se firmaron porque los bancos no sabían qué hacer porque no podían vender más de diez mil dólares".

Aclaró que se trataba de "gente que ya tenía otorgado el crédito" y aseguró que esas personas estaban "angustiadas".

En ese escenario, anticipó que el jueves el organismo que conduce Guido Sandleris va a analizar la iniciativa para facilitar las operaciones para vivienda única."El tema está incluido para ser tratado en la reunión de directorio del Banco Central", afirmó y estimó que se tratará de un monto permitido en torno a "145, 150 mil dólares".

En diálogo con Radio Mitre, aclaró que "por lo general, la gente que va a comprar una propiedad ya tiene los dólares".