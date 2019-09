Juan Fuentes presentó su primer videoclip como solista

"Fiel a tu corazón" es el tema que eligió el ex integrante del disuelto conjunto Los Huayra para dar su primer paso como cantante solista.

Cómo lo había anticipado el jueves durante una charla exclusiva con El Tribuno, Juan Fuentes presentó hoy en las redes sociales su primer videoclip como solista.“Hoy largaré mi primer videoclip, con un hermosa canción que seguramente impactará en la gente. Lo que mejor aprendí en mi vida es a cantar, por eso intento disfrutar de la música que me apasiona desde chico: el folclore, se me nota en todos los sentidos. Saldré a cantar como yo lo siento, la música sin límites, me encanta salir a compartir.

Cuento con un banda de primerísimo nivel, cinco músicos que derrochan talento. Lo comparo con un auto de Fórmula 1, muchas personas trabajan alrededor para la puesta a punto, tenemos un equipo para envidiar”, sostuvo.

Acá te presentamos “Fiel a tu corazón”, el videoclip con el que abre su carrera como solista.