Lavagna contó un insólito diálogo que tuvo con Mauricio Macri

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, reveló este domingo 22 de septiembre que el presidente, Mauricio Macri, lo llamó y le consultó por un proyecto de ley que todavía no se había presentado en el Congreso. Al ser consultado sobre cuándo había sido la última vez que había hablado con el mandatario, el economista detalló: "Fue la semana pasada. El tema era que no avanzaba el proyecto de refinanciación de la deuda". "Yo le dije 'mirá, la verdad que no sé, hablamos de esto la semana pasada pero después no lo seguí. Voy a averiguar'. Y al rato lo llamé para decirle que no había ningún proyecto circulando, nadie conocía el proyectó", narró en diálogo con el periodista Luis Novaresio en el programa Debo Decir, que se emite por América.

En este marco, el exministro de Economía contó que el jefe de Estado quedó "muy asombrado" con su explicación y que "a la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía" actual, Hernán Lacunza. Tras esto, la normativa empezó a circular.

"Es más fácil hacer responsables a los otros. La queja de él era: 'no me ayudan a que avance', pero el proyecto ni siquiera estaba circulando", dijo el exministro. Además, se refirió a la situación económica que vive el país. "Es mucho menos grave que en 2001. Hay que acordarse que el 2001 es la acumulación de una política económica errada", aseguró. "En cambio, en lo político es peor. En 2001, Duhalde y Alfonsín dieron lugar a lo que fue el 'Diálogo Argentino', con la participación de todos los credos, sindicatos, empresario e intelectuales, que ayudó muchísimo en el Congreso, donde nadie tenía mayoría, a sacar medidas de emergencia", agregó. Por otro lado, el candidato se refirió al resultado de las elecciones primarias, y aseguró que "Macri perdió, está terminado".

Lavagna analizó que "el Gobierno desde el primer momento cometió errores; se les intentó explicar cómo iban a terminar y sin embargo ellos decían que eran el mejor equipo de los últimos 50 años". "Vivieron de negación en negación, se van a enterar que las PASO significaron algo", aseveró, y comparó a la gestión de Macri con el kirchnerismo. "A mí no me gusta elegir entre el bombo o la patria financiera, entre el populismo o la patria financiera que ha gobernado estos años y que nos deja un daño tremendo. La herencia que dejó Cristina Kirchner fue complicada y Macri la complicó mucho más. Los hechos demuestran el empeoramiento que ha habido", completó.

