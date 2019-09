Antonela Roccuzzo brilló con un diseño de Stella McCartney

La mujer de Leo Messi se lució en la gala de los premios FIFA The Best. Súper sensual, llevó un vestido impactante de la diseñadora inglesa.

Ella lo acompaña a todos lados. Y esta vez no fue la excepción. Leo Messi recibió el premio por su trayectoria como jugador y se alzó con el premio FIFA The Best al mejor jugador de la temporada. Y ahí al lado estaba ella, Antonela Roccuzzo.

La rosarina brilló en el evento que se llevó a cabo en Milán, con un vestido largo, negro, bien escotado, con cola y de corte sirena. El diseño era de Stella McCartney y tenía brillos bordados, y acompañó con unos aros que tomaban gran parte del lóbulo de la oreja y que eran de Rabat y un brazalete espiralado. Su estilismo causó gran impacto.

Cuando Leo subió al escenario a recibir su premio, expresó: “Tengo la suerte de tener sentados ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos; verlos ahí y disfrutar de este momento con ellos es un momento único. Son dos enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor”.