El secuestrador de Karen Abigail la dejó en el basural

En la mañana de ayer la joven Abigail Sánchez fue encontrada completamente confundida a orilla de un camino interno en el vertedero San Javier.

El hallazgo lo produjo una mujer que concurre a ese vertedero a cartonear, una actividad que llevan a cabo decenas de mujeres de la zona, para alimentar a sus hijos.

Según la madre de Karen Abigail, Soledad Sánchez, su vecina vio a una jovencita al costado del camino que conduce a las trincheras del basural. La chica se encontraba en cuclillas cabeza gacha.

La vecina le dijo a su acompañante que se parecía a Karen y fueron hasta donde se encontraba la penitente.

La mujer dijo que la joven no la reconocía y cuando ella le insistió para llevarla a la casa de su madre, la jovencita le contestó con firmeza: "El señor que me trajo dijo que mi mamá me va a venir a buscar".

Soledad Sánchez explicó a El Tribuno que en ese mismo momento que su vecina dio con Karen ella se encontraba dialogando con el fiscal Ramiro Ramos Ossorio.

La mamá explicó: "Estoy esperando los resultados de los estudios que le están realizando a mi hija y aunque sé internamente que fue abusada, quiero saber hasta dónde llegaron los vejámenes y si no le transmitieron otras enfermedades. Estoy destrozada, pero al menos recibí algunas promesas del fiscal Ossorio con respecto al tratamiento que va a recibir Karen Abigail. Estoy esperanzada en algo que pueda ayudarle a futuro, porque su vida siempre fue una tragedia".

La mamá agregó que "mi hija era intensamente buscada desde el pasado 21 de septiembre cuando la obligaron a bajar de un colectivo, no entiendo cómo 23 pesos pudieron llegar a tener este doloroso final, que no fue más dramático si no es porque los medios de comunicación y El Tribuno se hicieron eco de tamaño despropósito".

La mujer dijo que desde la fiscalía le informaron que Karen sería llevada a una dependencia oficial para su mejor cuidado y tratamiento, pero que no sabe el alcance de los mismos.

O tal vez sea trasladada a la casa de su abuela.

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio ordenó pericias para verificar el estado de salud de la adolescente. El fiscal pidió un seguimiento del caso a los organismos estatales pertinentes, dada la vulnerabilidad de la joven, demostrada por los hechos que también enrostraron que la trata de personas, sobre todo de adolescentes, es una realidad en esta capital, donde según una fuente existen decenas de jóvenes de entre 14 y 17 años que desaparecen de sus domicilios y luego son halladas en condiciones que las familias no quieren dar a conocer, pero que en todos los casos son ultrajes sexuales y abusos de todo tipo.

La fuente dijo que no es un tema menor, aunque sobre él haya un manto de impunidad.

Fue raptada por un joven en una garita

Soledad Sánchez dijo anoche que Karen le contó cómo la hicieron bajar del corredor 7 C y que posteriormente subió a otro colectivo cuyo chofer la hizo bajar frente a la garita de una empresa de remises.

Allí se le acercó un joven y se la llevó con engaños, ya que la mujercita padece una marcada debilidad mental o con retraso madurativo.

La mamá dijo que el mismo joven la llevó al vertedero de noche y la abandonó junto a la basura prometiéndole ir a buscar a su mamá.

Le dijo “no te vayas con nadie que ya viene tu mamá a buscarte”.

A las 11.30 no fue la policía ni la Brigada sino una vecina la que dio con Karen, que apenas conversó con ella empezó a preguntar “a qué hora llega mi mamá”. Ese fue el final de un viaje frustrado en el transporte público local.