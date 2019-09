Perpetua para Raúl Pérez por el femicidio de Jéssica González

El falló que se dictó ayer en el Salón de Grandes Juicios "Gobernador Miguel Ragone" del Poder Judicial de esta capital podría sentar un precedente para la Justicia salteña. Raúl Antonio Pérez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Jéssica Norma González, veredicto que se sostuvo tras el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y las querellas, pese a no haber existido una relación de pareja entre el acusado y la víctima.

"Que no haya existido una relación no excluye el agravante femicidio, aquí el sujeto activo, un hombre, buscó caprichosamente a una mujer a quien consideró debía ser de su propiedad. Hubo una mujer que fue cosificada", dijo sobre el final de sus alegatos la fiscal Luján Sodero Calvet. sostuvo que hay tres tipos de femicidios: íntimo, familiar y no íntimo, este último es el que recayó sobre Pérez. "Ella -por Jéssica- no pudo elegir, cuando quiso hacerlo se encontró con la muerte", dijo Calvet.

Celos y obsesión, fueron dos de los factores en los que la fiscal hizo hincapié en el inicio de su oratoria ante las partes. El Salón del subsuelo estuvo repleto, con familiares de ambos lados y medios de prensa. El juicio por Jéssica González, la mujer de 39 años que fue brutalmente asesinada entre la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de septiembre de 2018, concitó la atención de toda una sociedad.

Sodero Calvet hizo un raconto del relato que expusieron varios testigos que pasaron por la sala, quienes manifestaron el accionar del acusado en la semana del femicidio. Para la fiscal hubo una suerte de "persecución" guiada por los celos y la obsesión por parte de Pérez hacia González. "En su testimonio Cecilia Martínez, prima de Pérez y quien lo llevó a la iglesia, expresó con mucho dolor sentir culpa y a la vez enojo. Dijo que su primo le había dicho mucho tiempo antes el interés por Jéssica, y se lo contó a la víctima, quien le hizo saber que no le interesaba su primo como pareja pero sí como amigo, quería ayudarlo. Martínez le dijo a su primo esto último y pese a ello Pérez siguió insistiendo", contó la fiscal.

En otro de los pasajes, y luego de mencionar lo referido por otros declarantes empleados del motel Mimo's y profesionales vinculados con la causa, la fiscal recordó lo que dijo el oficial Tolaba "sin saber quiénes eran las personas que se encontraban en la habitación del motel, se comunicó con la exmujer del acusado, Ana María, tratando de buscar indicios de un presunto femicidio. Esta mujer le dijo que Pérez era muy celoso, especialmente en el ámbito de trabajo. Y destaco esto porque a Jéssica le hizo lo mismo, la celó en un ambiente como el de una iglesia".

"Raul Pérez estuvo lúcido y comprendía lo que estaba haciendo -dijo Calvet-, destruyó los celulares y después pieza por pieza los armó tratando de eliminarlos". Mató a una líder de una iglesia evangélica, Jéssica González, tras múltiples puñaladas en todo el cuerpo. "La lesión vital fue en el corazón", tras lo cual inició un proceso agónico donde Pérez sigue apuñalando a su víctima, incluso post mortem. La mujer tenía varias heridas en sus manos como signos de una defensa que no pudo ser.

Amiga de Jesús

Los abogados querellantes Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia coincidieron con el pedido de pena de la fiscal. "Jéssica era una persona que quienes somos creyentes podemos conceptualizar como amiga de Jesús, llevaba una vida acorde a sus creencias. Veía en el prójimo a un hermano en Cristo. Así se manejaba, trabajando activamente en la iglesia evangélica donde asistía, con grupos de jóvenes y ayudando, y además colaboraba con dos comedores", apuntó Teseyra.

"No podía ver el lado oscuro, el mal de las personas. No pensaba mal de nadie, veía el aspecto positivo, el lado bueno de cada semejante. Y así un día se acercó Pérez, y Jéssica vio a una persona, un hermano al que había que tenderle una mano. Le brindó su amistad pero del otro lado estaba presente al mal, no había un amigo de Jesús, sino una persona como Pérez, quien creyó que Jéssica era suya, no vio una amiga, una hermana que lo quería ayudar. La creyó tan suya que llegó a una escena de celos con Luis Sosa y nunca entendió que Jéssica creía que existe la amistad entre hombres y mujeres", dijo

"Dirigió plenamente sus actos desde el inicio hasta el final, motivo por el cual esa totalidad de pruebas nos lleva al encuadre y el pedido de pena solicitada", apuntó a su turno Marcelo Arancibia, y agregó: "Pérez maquinó totalmente, dirigió sus acciones antes, durante y posterior a ponerle fin a la vida de Jéssica González. Está claro que actuó con engaño, su comportamiento en todo momento fue inadecuado y deliberado con el propósito de matar".

x