Cristiano Rattazzi: “¿Cómo puede haber un 30% de los argentinos que voten a Alí Babá y los 40 ladrones?”

“¿Cómo puede haber un 30% de los argentinos que voten a Alí Babá y los 40 ladrones sin que importe nada?", se preguntó este jueves a la tarde el titular de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, ante unos cien ejecutivos de finanzas. Y se respondió: ”Alí Babá tuvo la genialidad de poner a alguien de afuera, que es un tipo lógico, normal, que no tiene mucho de Cristina” .

Así fue la lectura pública que el empresario del sector automotriz hizo sobre las elecciones.

Partidario de que ganara Mauricio Macri, Rattazzi le dijo al presidente: “¡Polarizó con Cristina y la criticó, pero no la puso en cana!”.

“No se puede transar con que quien nos roba sea nuevamente elegido, lo mismo que no haya cultura del trabajo. Europa después de la Guerra se levantó trabajando”, reflexionó.

Luego, se quejó de un sector de la clase empresaria, que dice públicamente que hay que integrarse al mundo pero por lo bajo pretende que su sector siga protegido.

“Hay algo malo en nuestra cabeza que no nos deja arreglar cosas obvias", sostuvo.

"Me encantan los consensos, pero no tengo claro qué país queremos consensuar", agregó. "A Globant, Mercado Libre, Despegar.com les dieron ventajas fiscales lógicas. No nos quejemos, pidamos lo mismo. Es muy dificil así salir del populismo", sentenció.

También señaló que hay cosas que cambiar en la política social. Dijo que no está seguro de que los planes sociales, la AUH o los subsidios liberen a la gente del hambre.

"La gente sale de la pobreza con empleo privado de calidad y genuino. Y eso lo crean los empresarios, no el Estado, que solo crea empleo parasitario”, remarcó.