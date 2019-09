El Chipi Figallo marca el rumbo a un futuro “puma”

En el rugby hay mucho de legado, de tradiciones que se pasan entre generaciones. Juan “Chipi” Figallo es parte de esa cadena que tuvo como antecesor a su padre y a hora es el pilar quien intenta transmitir el amor por el juego a Baltazar, su hijo mayor.

Ayer, tras el triunfo de Los Pumas frente a Tonga por el Mundial de rugby, el salteño recorrió el campo de juego junto a su hijo. Una postal única que dejó este Mundial, el tercero en la carrera del jugador formado en el Jockey Club.



A Figallo lo acompaña su familia en Japón. Su esposa, Trinidad, y sus hijos, Baltazar y Francisca, no se han perdido ninguno de los dos partidos que el Chipi jugó en Japón.

El pequeño Baltazar tuvo su recorrida por el Hanazono Rugby Stadium; se le acercó un jugador tongano y lo saludó, también Agustín Creevy se arrodilló para intercambiar algunas palabras con el hijo del Chipi.

El propio jugador se refirió a ese momento a través de un posteo en Instagram. “Cosas que el dinero no puede comprar, que un hijo en un mundial, dentro de la cancha saludando a tu rival, en fin Rugby... muchas gracias a todos los argentinos que vinieron a apoyarnos”, escribió Figallo en su cuenta junto a una foto de su hijo saludando a un jugador tongano.

El Chipi jugó otro buen partido en el Mundial de Japón, impuso condiciones en el scrum, metió buenos tackles y limpió varios rucks para que la pelota salga limpia hacia el ataque de Los Pumas. Las estadísticas de su actuación hablan también de un buen partido: estableció once tackles, el 92 por ciento de ellos fueron exitosos.

El salteño fue reemplazado a los 4 minutos del segundo tiempo. Ahora comenzará a vivir el partido clave contra Inglaterra, el que definirá si Los Pumas y Figallo tendrán chances de meterse entre los ocho mejores de la novena Copa del Mundo de rugby.