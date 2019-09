Gimnasia Celeste sigue de racha y en la cima

Ni el calor agobiante frenó la marcha de Gimnasia Celeste que hizo bien los deberes y venció a Jockey Rojo para seguir mirando a todos desde arriba tras disputarse la 13ª fecha de del Torneo de Honor de hockey femenino.

Las chicas del albo trabajaron un duro partido frente a las albirrojas que arrancaron ganando el encuentro desde los cinco minutos gracias al tanto de Celina Pérez, pero Gimnasia Celeste empató rápidamente, a los nueve, por intermedio de su capitana, Agostina González Saavedra, el encuentro ganó intensidad y ningún equipo cedió en el terreno. A los 47’, una de las mellizas, Martina González Saavedra, decretó el segundo para el albo.

Por otro lado, Popeye A también ganó y sigue como única escolta. Las espinacas derrotaron a Popeye B por 4 a 0 con goles de Camila Gómez, en dos oportunidades, Valentina Raposo y María Stieglitz.

En San Lorenzo, Tigres Negro derrotó 3 a 2 a Popeye C, mientras que Universitario no tuvo problemas para golear 8 a 0 a Cachorros.

Cabe destacar que en la próxima fecha se medirán en el estadio de Popeye, Popeye A y Gimnasia Celeste, escolta frente a la puntera en un partido que será crucial para ambos equipos ya que definirá las posiciones finales en la etapa clasificatoria aunque ambas instituciones ya están clasificadas a las semifinales del campeonato.

En la próxima fecha también se medirán: Tigres Negro frente a Popeye B, Universitario Rugby recibirá a Jockey Rojo y Popeye C hará lo propio ante Cachorros.

Estos encuentros serán claves para definir los clasificados a cuartos de final.

Las posiciones:

EQUIPOS PJ PG PE PP PTS.

Gimnasia C. 13 11 1 1 35

Popeye A 13 10 3 0 34

Tigres N. 13 8 2 3 26

Universitar. 13 7 2 4 25

Jockey Rojo 13 5 2 6 18

Popeye B 13 4 1 8 13

Popeye C 13 1 1 11 4

Cachorros 13 0 0 13 0