La Catedral se prepara para el inicio de la novena y espera a unos 53 mil peregrinos este año

Cientos de fieles se acercan diariamente a la Catedral Basílica para contemplar las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, considerados como los patronos de Salta por la comunidad católica. Rezar y participar de las numerosas misas que se celebran en este tiempo de fe tan especial son algunas de las actividades que comparten en el templo los devotos, a la espera de que comience la novena el seis de septiembre. Se espera que este año lleguen 53 mil peregrinos desde distintos puntos del interior antes de la procesión del 15 de septiembre.

Daniel Ochoa, vicario cooperador de la Catedral, explicó que se incrementó el número de misas. “Tenemos nueve por día, con la asistencia de mucha gente. Dentro del santuario, ya empezamos a sentir el clima del Milagro desde la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen, hace casi dos semanas”, sostuvo.

Hoy es el último día de visita a la Catedral para docentes y alumnos de escuelas que quieran asistir a misas antes de que comience la novena. Las peregrinaciones escolares habían comenzado el 24 de julio pasado.

Ayer estuvieron los estudiantes de la escuela Campaña del Desierto, del barrio Autódromo. Su director, Julio Cruz, expresó: “La idea es vivenciar lo que es para nosotros el Milagro, el hecho de honrar a nuestros santos patronos. A la vez esperamos tratar de dar respuesta a la comunidad ya que por la nueva resolución no se permite que vengan todos los chicos en horario escolar como era antes, sino en contraturno. Los chicos que vienen hoy están entusiasmados. Muchos padres también dijeron que iban a venir por su cuenta con sus niños”.

Guadalupe Salinas, una alumna que portaba la bandera de ceremonias contó que se sentía orgullosa y feliz de visitar la Catedral junto a todos sus compañeros.

En tanto, María Copa, una vecina del barrio 20 de Febrero relató que siempre que va al centro concurre a la Catedral. “En la época del Milagro vengo para agradecer por todo a la virgencita y también pedirle lo que me hace falta. Es una costumbre. Con solo entrar siento mucha paz”, dijo.

La novena, el viernes

Este viernes se inicia la novena, a las 6.30 de la mañana. Las puertas de la Catedral estarán abiertas para los que quieran rezar en grupo y habrá misas cada hora. “En algunos horarios específicos se darán misas con el rezo de la novena. En otros habrá solo oraciones, según el programa estipulado para los nueve días”, puntualizó Ochoa.

Peregrinos de Salvador Mazza partieron el domingo hacia la capital salteña

El jueves una peregrinación de policías llegará a la Catedral a las 8. “Vendrán antes de la novena porque luego están abocados al servicio. Lo hacen como un acto de fe”, precisó.

Peregrinos de Santa Victoria Oeste y de Salvador Mazza emprendieron su viaje a pie hacia Salta el domingo.

El vicario cooperador de la Catedral manifestó: “Las peregrinaciones, sobre todo las que están mas lejanas, ya partieron desde sus lugares de origen ayer. El cronograma de llegada está marcado por una estructura que se viene trabajando desde hace algunos años”.

El 12 de septiembre llegan los fieles que vienen a caballo; el 13 los que vienen en bicicleta y el 14 los que caminan desde el interior. Este orden facilita la organización del operativo de seguridad y del acceso a la ciudad.

Hasta ayer se había anotado a unas 53.000 personas que participarán de la tradición de peregrinar hacia Salta en los días previos a la procesión del Milagro. “Las inscripciones siguen abiertas, es decir, los peregrinos se siguen registrando en la página lo que no significa que el peregrino que no se registre no pueda llegar. Este registro es para el operativo de seguridad”, indicó Ochoa.

“El año pasado llegaron a la Catedral 160 peregrinaciones que estaban registradas pero también muchas que no lo estaban y se las recibió de igual manera. Para este año se espera la misma cantidad de peregrinaciones. Las expectativas siempre van a ser buenas, incluso quizá sean más”, finalizó el religioso.

Peregrinos del norte

Unos 40 peregrinos del Decanato Norte Virgen de la Peña partieron el domingo pasado desde Salvador Mazza, durmieron en la Misión Piquirenda y ayer por la tarde atravesaban Yariguarenda rumbo a Tartagal, donde pasarían la noche para luego continuar el trayecto y llegar a la capital salteña en unos días.

Por otra parte, la dirección del colegio 8.136 La sagrada familia, de Villa San José, en la capital salteña, invita a la comunidad a participar de “El Milagrito”, organizado desde hace 25 años por la institución. Será este jueves 5 de septiembre a partir de las 15 hs. en el citado establecimiento, en la calle Mariano Moreno 1911.