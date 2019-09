El secreto de Alessandra Rampolla que se mostró espléndida en bikini

La sexóloga posteó fotos del fin de semana en bikini en una playa y la rompió. Está mejor que nunca. Si bien cambió su cuerpo cuando se sometió a una cirugía para un bypass gástrico, no hay recetas milagros. Con constancia y un cambio de hábitos lo consiguió.

La sexóloga se mostró en bikini y está espléndida. Foto: Instagram.

El fin de semana la sexólogo subió unas cuantas fotos en bikini a su cuenta de Instagram y la rompió. Se la vio espléndida, mejor que nunca.

Alessandra Rampolla. Foto: Instagram.

Cuando la conocimos, Alessandra Rampolla estaba excedida de peso. Pero se sometió a una cirugía para un bypass gástrico y bajó en apenas unos meses 30 kilos. En aquel momento, Alessandra decía que la cirugía era parte de todo un proceso. “La cirugía no es mágica. No hace milagros. Hay que mirarlo como una herramienta que ayuda a controlar el peso siempre y cuando las acciones la apoyen. Trato de no olvidarme de eso”.

Alessandra Rampolla. Foto: Instagram.

Desde que se sometió al bypass gástrico, bajó 50 kilos. Lo hizo por cuestiones de salud, la cual comenzaba a afectarse por el sobrepeso.

Alessandra Rampolla. Foto: Instagram.

Cómo lo hizo

Desde el 2008, Rampolla comenzó a trabajar con un nutricionista y un psicólogo. Detrás de su logro hay una serie de cambios de hábitos que tuvo que hacer en su vida.