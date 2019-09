Un Nobel de Economía apuntó contra Macri y el FMI: “Cavaron el pozo más profundo”

Paul Krugman, premio Nobel de Economía y uno de los economistas que más estudió el caso argentino aseguró que el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son los principales responsables por la dura crisis económica y financiera que atraviesa el país.

En un hilo que escribió en su cuenta de Twitter Krugman aseguró que el gobierno cometió los mismos errores en los que se incurrió durante la crisis de 2001.

“Lo que es sorprendente para aquellos de nosotros que hemos pasado mucho tiempo en tales crisis, es que esto es increíblemente cercano al guión de 1998-2001: sin ley de convertibilidad, pero errores de política similares y la mismo autorización del FMI para cometer esos errores”, aseguró Krugman.

Crying for Argentina: I'm trying to understand the mess, and I have a first-pass sketch of a story. As I understand it, when Macri took office he already had a twin-deficit problem: budget and foreign, with significant current account imbalance 1/ pic.twitter.com/7o934Ec1dV — Paul Krugman (@paulkrugman) September 3, 2019

En ese sentido el premio Nobel de Economóa 2008 consideró que la respuesta “de libro de texto” para resolver el problema de los déficits gemelos que heredó Macri del gobierno de Cristina Kirchner -déficit comercial y déficit fiscal- es una “consolidación fiscal más la depreciación de la moneda”, de modo que una mejora en las exportaciones permita compensar la caída de la demanda interna.

“Pero Macri no pudo o no quiso morder la bala, no estaba dispuesto a soportar el rechazo de los grandes recortes presupuestarios”, señaló el economista. “Y tampoco a permitir una rápida depreciación del peso, tanto por el impacto inflacionario en un país con historial de inflación, como por la deuda en dólares. En cambio, recurrió a más préstamos extranjeros”, explicó.

Y aseguró que Macri se recostó en el endeudamiento externo, primero en los mercados y luego en el FMI para no realizar un ajuste drástico en el inicio de su gestión. “Pero al final todo lo que hizo fue cavar un pozo más profundo, con un gran aumento de la deuda externa y desacreditando a los reformadores neoliberales”, apuntó.

“Los últimos intentos desesperados por estabilizar la situación involucraron aumentos drásticos de las tasas de interés y austeridad de último minuto, y por lo tanto, una desagradable caída”, remarcó.

And also unwilling to allow rapid peso depreciation both because of inflationary impact in a country with history of inflation, and bc of dollar-denominated debt. Instead, he resorted to more foreign borrowing 3/ https://t.co/hMUu4nkEsP — Paul Krugman (@paulkrugman) September 3, 2019

Krugman cerró su hilo con una crítica a Lagarde, que se encamina a dirigir el Banco Central Europeo (BCE): “Esto me hace preocuparme más por Lagarde en el BCE. Todos los involucrados realmente, realmente deberían haber sabido mejor”, señaló.