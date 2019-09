Verón: "Me alegra que Maradona tenga la chance de dirigir en la Argentina"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, destacó la llegada de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia y le deseó suerte en su gestión.

“Me alegra que alguien como Maradona tenga la chance de dirigir en el fútbol argentino, para el hincha platense es importante más allá de las chicanas que puedan ocurrir. Lo felicito y le deseo suerte”, sostuvo el ex jugador del "Pincha" y de la Selección argentina.



En diálogo con radio Continental, Verón dijo que el mensaje de felicitación en Twitter que publicó Estudiantes tuvo su aprobación y evitó entrar en polémicas sobre las respuestas que ocasionó del abogado Matías Morla, representante legal del nuevo entrenador del “Lobo”.

“Me da lo mismo como salga Gimnasia, me preocupo por hacer lo mejor por mi club, donde tengo grandes responsabilidades. Es obvio que cuando se venga el clásico nosotros vamos a querer ganar y ellos van a pretender lo mismo, pero se tiene que terminar ahí”, cortó Verón toda posible polémica.



El presidente del “Pincha” se refirió a su relación con Maradona y contó que “fuimos compañeros, lo tuve de técnico, tuvimos una buena relación, luego pasamos por distintos momentos y la última vez que nos vimos fue en aquél partido en Europa", en referencia al "Partido por la paz" que se jugó en Roma en julio de 2016, en el cual discutieron ambos ex jugadores.

"Si nos tenemos que cruzar lo haremos, nuestra relación fue y vino. No quiero entrar en ninguna polémica porque todo está muy sensible”, cerró el presidente de Estudiantes de La Plata.