Maradona: “Creí que el corazón se me iba a reventar”

Luego de su presentación en el estadio y del primer entrenamiento con el plantel de Gimnasia, Diego Maradona brindó una conferencia de prensa en la que expresó nuevamente su emoción y abordó otros temas.

“Hoy me sentí en el cielo. Cuando entré a la cancha estaba hablando con ella”, dijo Maradona en referencia a su madre, Dalma Franco, conocida como “La Tota”. “Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar, y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien de arriba me frenó, no quiero hacerme el llorón”, comentó. Luego de agradecer a quienes hicieron posible su llegada a Gimnasia, dejó en claro que no promete nada y que se tomará el día de hoy para “confirmar todo el cuerpo técnico” de cara al debut.

“Necesitaba vivir uno de los últimos años míos en mi país y después veo qué hago. Con Gimnasia en Primera no sé si el presidente me va a renovar”, bromeó el Diez sobre Pellegrino, quien lo acompañó en la conferencia de prensa.

“Queremos generar algo lindo en el fútbol argentino. Nosotros vamos a confiar y a entrenar. Hoy me dediqué más a la gente que llenó la cancha, pero no será así”, adelantó.

En el cierre de la conferencia apareció Giselle Fernández, la hermana de Cristina Kirchner, abrazó a Diego y le regaló un rosario de la madre fallecida en abril, Ofelia Wilhelm, una fanática reconocida hincha de Gimnasia y con lágrimas en los ojos le agradeció por haberse llegado al lobo. “Soy la hermana de Cristina”, se presentó a viva voz cuando concluía la ronda de prensa, hecho que sorprendió a Maradona, que se paró para recibirla.

Maradona quiere amigarse con Tapia

Diego Maradona mostró su voluntad para recomponer relaciones con el presidente de AFA, Claudio Tapia, luego de sus fuertes críticas sobre la conducción y la Selección argentina.

“Esto puede ser un punto de partida, estoy dispuesto a hablar con Tapia, no tengo problema. Dije cosas que por ahí no cayeron bien, pero quería abrirle la puerta ahora que soy parte del fútbol argentino”, aseguró en un tramo de la conferencia de prensa. Y recordó: “Cuando estuvieron los otros (en referencia a Julio Grondona) yo no estaba en la carpeta de nadie, me tachaban después del Mundial 2010. Pero eso es pasado, ahora tenemos que trabajar, laburar y no nos queda otra”, sostuvo. Luego se autorreferenció como presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia -cargo que en teoría había abandonado- para lanzar un mensaje de unión para el fútbol argentino. “Yo quiero que nos miremos a la cara todos los presidentes, porque sigo siendo el del Brest (Bielorrusia), y que hagamos algo lindo, que tengamos tiempo para ir a ver el partido, no puede ser que se jueguen dos partidos al mismo momento en dos canchas”, criticó a la Superliga. “Quiero ir a la cancha con mis nietos y con Dieguito Fernando, ojalá que lo llegue a ver”, concluyó.