VIDEO El misterio asesinato de una mujer de un tiro en la nuca que quedó grabado

Un video muestra los segundos previos al asesinato de Karina Fragoso, la mujer que apareció muerta de forma misteriosa en Mar del Plata, luego de bajar de un colectivo. En las imágenes se ve al homicida corriendo tras la víctima y el momento de su huida. Todo transcurre en 26 segundos.

Se trata de las imágenes de una cámara de seguridad de una casa particular que fue incorporado en la causa y que fue fundido por el diario La Capital. Y es la única pista con la que cuentan los investigadores para esclarecer el crimen de la marplatense que aún no tiene hipótesis firmes, indicaron fuentes del caso a Todo Noticias.

En el video se observa a Fragoso caminando por la calle México con una bolsa y su cartera en la mano. Detrás, aparece la figura de un hombre con campera y capucha que la persigue al trote, sin que la mujer lo note. Fuera de cámara, la alcanza y le dispara en la nuca con un arma cuyo calibre no fue determinado pero se estima que podría ser de 38 milímetros.

Luego, el misterioso hombre huye corriendo por el mismo sitio en el que comenzó la escena. Las zapatillas que lleva podría convertirse en un elemento clave para encontrarlo, debido a que “tienen un formato muy especial”, explicaron detectives que trabajan en el caso.

Las fuentes indicaron a este medio que todavía no logran establecer el móvil. Pese a que el asesino no robó nada, no descartan que Fragoso podría haberse resistido al asalto. Por otro lado, hasta el momento los investigadores no encontraron ningún conflicto previo de la víctima que podría haber desencadenado el homicidio.

El asesinato que conmocionó a Mar del Plata ocurrió en la noche del jueves, en México y Garay. Fragoso fue atacada cuando se dirigía a la casa de su pareja, luego de bajar de un colectivo. La mujer, madre de dos hijos, fue encontrada inconsciente en la calle. A su lado, estaban todas sus pertenencias.

Los vecinos no escucharon gritos ni la detonación del disparo por esa razón, cuando entró al hospital se desconocían los motivos de la fractura de cráneo que presentaba. Más tarde, los peritos determinaron que fue provocada por un disparo de arma de fuego.