Llevan salud y atención para adolescentes a espacios abierto se integrales

El Consultorio de la Adolescencia fue creado en el 2017, con la finalidad de atender a una franja de edad que se encontraba desprotegida, como los adolescentes. La atención se llevó a cabo en un consultorio ubicado en el pabellón del fondo del hospital Castellanos, lugar donde la asistencia de los jóvenes en busca de un asesoramiento no fue la esperada. Por esa razón, en el año 2018 el doctor Javier Yapura, como autor del proyecto, tomó la decisión de salir en busca de los jóvenes, realizando tareas extramuro (fuera del hospital) e instalándose en ámbitos que les son propios, para realizar las evacuaciones de las consultas en forma mucho más amigable. Por lo general un adolescente es reacio a concurrir en busca de ayuda cuando se trata de su sexualidad. No quiere exponerse dando a conocer sus problemas o simplemente considera que no lo necesita. “Lo que buscamos con este proyecto es hacer prevención, brindamos todo tipo de información que consideramos los jóvenes necesitan, pero no solo se trata de informar, sino que también actuamos cuando hay un problema de enfermedad porque somos un equipo médico, que a partir de este año nos transformamos en un equipo interdisciplinario”, explicó el facultativo. Para cumplir con este objetivo se instalaron con un consultorio itinerante en los colegios y en la plaza central.

Desde principios de año el hospital Castellanos recuperó su condición de hospital escuela, con la reincorporación de su residencia, pero con un proyecto innovador cuyo objetivo es formar profesionales idóneos para un trabajo integral en equipo, direccionando sus conocimientos y capacidades hacia una forma de trabajo grupal. El hospital zonal de Güemes fue un hospital escuela hasta hace cuatro años, donde solo se capacitaban médicos en Medicina General. A partir de esta nueva etapa de su condición de hospital escuela también se incorporaron otras cuatro especialidades: Psicología, Obstetricia, Nutrición y Trabajo Social.

“Aprovechando estas nuevas especialidades en la residencia hospitalaria pudimos incorporar a sus alumnos, por lo que ampliamos nuestra oferta de salud a los jóvenes, llevándolos hacia una instancia más integral”, explicó Yapura. Sobre esta experiencia, de la cual son partícipes los profesionales recientemente recibidos y que se encuentran realizando su residencia, expresaron: “Si bien esto comenzó como una atención en salud orientada hacia lo sexual, hoy podemos ir un poco más allá con nuestra presencia, ya que podemos abordar otros temas relacionados, por ejemplo con la nutrición, con lo social o lo psicológico. Pudimos abordar con los adolescentes aspectos relacionados con vínculos entre parejas, sanos y sin violencia, vínculos basados en el respeto, hablamos mucho sobre los derechos, sobre problemas que pueden ser subsanados con el diálogo”.



Una buena respuesta

Con la intención de hacer mucho más visible el trabajo que llevan adelante en el hospital, y favorecer el conocimiento sobre la existencia de la Oficina del Adolescente, el viernes estuvieron en la plaza central. “La respuesta de los jóvenes fue muy buena. Lo que buscamos es que sepan que ahora cuentan con un espacio donde sus problemas serán atendidos en forma integral, que tendrán la privacidad que buscan y respuestas profesionales”.