Los Pumas ya están en Tokio para jugar el Mundial

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, se instaló este lunes en la ciudad de Fukushima, para iniciar el tramo final de su preparación rumbo al Mundial de Japón, donde debutará el próximo sábado 21 de septiembre frente a Francia. Tras un lunes de entrenamiento de baja intensidad en el estadio "Coogee Oval" y una sesión de gimnasio en el Swans Stadium, Los Pumas culminaron su estadía en Sidney, Australia.

Allí disputaron un solo amistoso, el sábado pasado, en el mencionado escenario y contra Randwick, un histórico equipo australiano fundado en 1.882, al que derrotaron 74-0 con doce tries convertidos. Fue un baño de confianza para los dirigidos por Mario Ledesma, que tuvieron una gran actuación de una de las grandes esperanzas de Los Pumas, Bautista Delguy.

Ahora, ya en tierras niponas, la Selección albiceleste tenía previsto instalarse en la J-Village, de la ciudad de Fukushima, a menos de dos semanas del debut mundialista. El conjunto argentino arribó a Tokio alrededor de las 17:15 (hora argentina) de este lunes y luego tomará un colectivo de tres horas y media que lo trasladará a J Village Camp. Allí estarán hasta el miércoles 18 de septiembre, día en que Los Pumas llegarán a la capital japonesa para enfrentar a Francia, por la primera fecha del Grupo C, el sábado 21 de septiembre, desde las 4:15 (hora argentina). Luego, el conjunto argentino partirá hacia Osaka para enfrentar a Tonga por la segunda fecha, el sábado 28 de septiembre.

Allí retornará a Tokio para medirse con Inglaterra el sábado 5 de octubre y culminará la fase inicial del Grupo C, ante Estados Unidos, en Kumagaya, el día miércoles 9 de octubre. En la convocatoria, muchos jugadores estuvieron en Jaguares durante su gran año en el Super Rugby 2019, donde accedió a la final por primera vez pero perdió ante Crusaders.

A ellos se les suman algunos jugadores que estuvieron ausentes algunos meses por lesión como Matías Alemanno, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet, y los que actualmente están en el rugby europeo, como Nicolás Sánchez, Juan Figallo y Benjamín Urdapilleta.

La lista de Los Pumas para el Mundial es la siguiente:

Forwards (17): Mayco Vivas (Pilar, Jaguares) Nahuel Tetaz Chaparro (Pilar, Jaguares) Juan Figallo (Pilar, Saracens) Santiago Medrano (Pilar, Jaguares) Enrique Pieretto (Pilar, Jaguares) Agustín Creevy (Hooker, Jaguares) Julián Montoya (Hooker, Jaguares) Santiago Socino (Hooker, Jaguares) Matías Alemanno (Segunda línea, Jaguares) Tomás Lavanini (Segunda línea, Jaguares) Guido Petti (Segunda línea, Jaguares) Marcos Kremer (Segunda/Tercera línea, Jaguares) Juan Manuel Leguizamón (Tercera línea, Jaguares) Tomás Lezana (Tercera línea, Jaguares) Pablo Matera (Tercera línea, Jaguares) - Capitán Javier Ortega Desio (Tercera línea, Jaguares) Rodrigo Bruni (Tercera línea, Jaguares).

Backs (14): Tomás Cubelli (Medio scrum, Jaguares) Felipe Ezcurra (Medio scrum, Jaguares) Nicolás Sánchez (Apertura, Stade Francais) Benjamín Urdapilleta (Apertura, Castres) Jerónimo de la Fuente (Centro, Jaguares) Matías Orlando (Centro, Jaguares) Matías Moroni (Centro/wing, Jaguares) Lucas Mensa (Centro, Pucará) Juan Cruz Mallía (Centro, Jaguares) Ramiro Moyano (Wing, Jaguares) Santiago Carreras (Wing/Fullback, Jaguares) Bautista Delguy (Wing, Jaguares) Joaquín Tuculet (Fullback, Jaguares) Emiliano Boffelli (Fullback, Jaguares).