“La tranquilidad en una comunidad es parte esencial de su calidad de vida”

El exintendente de La Merced Juan Angel Pérez detalló las condiciones en las que dejó el municipio y apeló a la responsabilidad de las actuales autoridades para llevar adelante la comuna. Como vecino dijo estar dispuesto a apoyar todo lo que sea en beneficio del pueblo, pero aclaró que no dejará mancillar su nombre con “relatos políticos” que buscan desprestigiarlo.

¿Que opina usted como exintendente sobre estos días convulsionados en La Merced?

Hay que poner como prioridad la tranquilidad y el bienestar de los vecinos. Y me refiero a todos los vecinos; aquí no hay mercedeños de uno u otro sector político. Las elecciones ya pasaron. Ellos ganaron y ahora tienen que gobernar. Yo quiero que les vaya bien, porque es para el bienestar de la comunidad.

Usted gobernó por más de 25 años la comuna y su figura aparece con una fuerte carga de responsabilidad sobre esto...

Para nada. Creo que lo están asesorando mal al intendente, como que le están diciendo “echale la culpa a Pérez de todo”. Y es un desgaste innecesario para él. Creo que las energías debería ponerlas en atender las múltiples necesidades y responsabilidades que implica estar al frente de una comuna. Yo soy respetuoso de la voluntad de la gente y desde un primer momento me ofrecí para explicarle las cosas, no sé por qué razón no se acercó. Pero bueno, hay que seguir adelante. Y les deseo lo mejor.

La actual gestión habla de una herencia con una deuda millonaria. ¿Usted puede explicarlas?

La Merced debe ser el municipio más ordenado que se entregó el 10 de diciembre. No existe deuda como la quisieron mostrar. Con papeles en mano puedo decir que la deuda de la que hablan son 2 millones de pesos en cheques diferidos emitidos hasta el 9 de diciembre de 2019. Corresponden a los pagos en cuotas a la empresa que colocó la iluminación y el agua potable al loteo de terrenos municipales ubicado en el barrio Islas Malvinas. El total de la obra era de 6 millones de pesos, que fuimos pagando en tiempo y forma. Quedó ese saldo, pagadero en cuatro cuotas de alrededor de 500 mil pesos, que ahora sé que lo refinanciaron y la comenzarán a pagar a partir de abril. Pero estamos hablando de una obra que estaba en plena ejecución y que beneficia a centenares de familias mercedeñas, y que también la había solicitado el Concejo Deliberante. El municipio no estaba quieto cuando asumió la nueva gestión. Había obras en ejecución, toda una dinámica que hace a un funcionamiento normal.

Se habla de otros 600 mil pesos aproximadamente.

Son los correspondientes a la construcción del canal de desagüe sobre calle Belgrano, en inmediaciones de la estación de trenes, que íbamos a convertir en un paseo peatonal, y también corresponden a las veredas en el acceso al barrio Islas Malvinas. Es decir que en total son cerca de 2.600.000 pesos en obras ejecutadas y en plena ejecución, cuyos pagos estaban debidamente previstos. Nunca nos metimos en cosas que no podíamos pagar.

¿El municipio tiene embargos?

Cuando hablan de embargos, se refieren a los embargos dispuestos por la Justicia a algunos empleados por deuda alimentaria con sus familias o por deudas impagas con comercios. Son deudas privadas de los trabajadores, no del municipio. Eso es un absurdo contabilizarlo como deuda. En ese mismo sentido también hablan de 910.000 pesos correspondientes a los 9 días de salarios a los empleados del mes de diciembre, como si antes de irnos hubiésemos tenido que pagarle a los empleados municipales por esos días. El mes se paga entero, no por partes, y se lo hace al finalizar el período. Es inaudito.

¿Y que pasa con el aguinaldo entonces?

Lo mismo pasa con el medio aguinaldo: no podíamos pagarlo nosotros cuando ya no estábamos: para eso disponen de la coparticipación y le corresponde pagarlo a la nueva gestión. Como se ve, algunas cosas son insólitas. Esto lo saben todos los empleados y la comunidad. Jamás hemos retrasado sueldos ni aguinaldos, por el contrario, muchísimas veces a causa de los fines de semana o feriados hasta los hemos adelantado. No pueden decir que no tienen para pagar ahora. Y por último, para el pago a proveedores con cheques dejamos depositado en el banco 776.846 pesos para hacer frente a esos vencimientos. Todo ordenado y previsto como debe ser.

La nueva gestión sostiene que el 30% del parque automotor no está funcionando...

El parque automotor es uno de los orgullos de nuestra localidad. El 95% se encontraba en perfecto funcionamiento y no como quisieron hacer creer. De hecho, si fuera como dicen solo estarían funcionando menos de 9 vehículos, sin contar los de San Agustín, y no se podrían recolectar los residuos, desagotar las cámaras sépticas, etc. Todo está funcionando plenamente. El parque automotor de La Merced siempre fue uno de los mejores mantenidos y más completos del Valle de Lerma, con tractores, palas cargadoras, camiones, recolectores, entre otros vehículos de servicio.

Pero si todo está tan bien como usted dice ¿por qué la crisis y las críticas a su gestión?

Creo que todo lo que se plantea es solo un relato político, un desgaste innecesario. Como ya hemos visto en muchas oportunidades, los relatos duran unas semanas o unos meses, después hay que ponerse a gobernar, porque para eso los eligieron. Y reitero: soy respetuoso de la decisión del pueblo. En mí nunca van a encontrar una oposición mal intencionada, por el contrario, siempre estoy dispuesto al diálogo. Lo que no voy a permitir es que quieran manchar toda una vida de trabajo dedicada a servir a la comunidad.

¿Qué reflexión tiene sobre el momento que se vive en el pueblo?

Todo forma parte de la responsabilidad de los que gobiernan, mantener la armonía y la paz en una comunidad. Eso también forma parte esencial de la calidad de vida de los vecinos. En la campaña, el sector del señor Wayar ha prometido resolver todas las problemáticas de los mercedeños y ojalá así sea, y lo vamos a acompañar para que pueda lograrlo. Todo lo que sea en beneficio de nuestra querida localidad es también de mí interés. Soy un vecino más que quiere lo mejor para La Merced y que se ha ganado y se merece el respeto de la gente. Como un día también le sucederá a la actual gestión. Pueden elegirte por varios años, pero los cargos ni las gestiones son eternas, y todos los que tuvieron en algún momento la vocación de servir se merecen respeto.