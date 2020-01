Bajan el costo de permisos de viaje

El Colegio de Escribanos de Salta redujo más de un 50 por ciento en promedio el costo de las autorizaciones de viajes de menores. En algunos se cobraba 3.000 pesos y ahora quedó en 1.200 pesos.

Carlos Baldi, presidente del Colegio de Escribanos de Salta, presentó la iniciativa acompañado de las escribanas Eloísa Maza e Inés Tapia Tamer. "Esta es una medida que nació a partir de la situación que se vive en el país y en Salta, para acompañar a la comunidad en los costos para autorización de viaje. Se trata de autorización para un único viaje dentro del país, a países limítrofes y a Perú, que tendrán un arancel total de 1.200 pesos", dijo Baldi.

Destacó que este precio contempla también la legalización que el mismo Colegio extiende.

La iniciativa se suma a otras que la institución viene teniendo para vincularse con la comunidad, tales como el asesoramiento notarial gratuito que se brinda desde hace dos años en sede del Colegio y las Jornadas Federales de Asesoramiento, que se realizan hace 15 años en la provincia. "Creemos que esta medida va a ser bien recibida por la comunidad, porque en esta época del año la gente viaja mucho y necesita las autorizaciones de viaje. Los escribanos somos los únicos que estamos facultados para extender una autorización de viaje, así que calculo que tendrá una buena repercusión en la comunidad". En este punto, Baldi también recordó que los jueces tienen por ley acotada su competencia y no están facultados para extender autorizaciones de viaje. "La ley es clara y la Provincia, además, no adhirió a una reglamentación de Migraciones, por lo tanto, los jueces de Paz no están facultados para esta tarea", agregó.

Para el trámite se debe contar con la fotocopia de DNI de padre, madre y menores y una fotocopia de la partida de nacimiento del menor. Si el menor viaja con un adulto que no es su padre o madre, se debe llevar también la documentación de esta persona.