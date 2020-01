Por falta de traslados, salteños no se dializaron

Cientos de salteños se quedaron ayer sin dializarse, ya que no contaron con los traslados habituales hacia los centros donde reciben los tratamientos.

Desde el programa nacional Incluir Salud habían asegurado que se harían cargo de llevar a los pacientes, luego de que el viernes de la semana pasada la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) les notificara que desde ayer no podrían afrontar el traslado de las 230 personas que atienden en la provincia.

Incluir Salud debe 62 millones de pesos a los centros privados, desde julio de 2019.

El coordinador del programa en Salta aseguró que hoy, con dinero de la Provincia, pagarán uno de los meses adeudados.

Jimena Pérez Marchetta, gerenta de uno de los centros de diálisis, relató que antes de ayer, a las 17, desde Incluir Salud le pidieron, por correo electrónico, el listado de pacientes que necesitaban traslado. Dos horas después les envió una planilla con los datos personales, los días en que se dializan y los horarios en que ingresan y egresan.

Pérez Marchetta aseguró que ningún paciente de los que se debían dializar, al menos hasta ayer al mediodía, en ningún centro de la provincia fue buscado de su casa por Incluir Salud para hacer el tratamiento.

La gerenta contó que un hombre, que tenía turno a las 7, tomó el colectivo, se cayó y se lastimó una rodilla.

Relató que una mujer, que vive en Salvador Mazza y se dializa en Tartagal, a unos 60 kilómetros, pasó la noche en la puerta del centro de diálisis.

La gerenta explicó que, si Incluir Salud no cancela la deuda, no podrán siquiera seguir haciendo los tratamientos.

Respuesta oficial

Sobre la situación denunciada por Pérez Marchetta, desde Incluir Salud dijeron que recibieron el listado el miércoles por la noche y que "no hubo tiempo de programar". "Al no tener los listados temprano, no se pudo hacer nada con eso", explicaron.

El coordinador, Carlos Saravia, señaló que no sabían que les habían pedido el traslado de 230 personas y que tenían solo 35 anotadas: "En la medida en que los centros de diálisis o los afiliados no nos pidan que les hagamos el traslado, es imposible realizarlo. Lo que nos piden lo hacemos dentro de lo humanamente posible".

Contó que, para resolver el transporte, hablaron con municipios y hospitales y que hicieron "alguna contratación privada" en la capital. "Algunos viven cerca de los centros y no requieren el traslado", observó. Saravia aseguró que hoy cancelarán la deuda de julio de 2019 con dinero del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

"Supongo que, con el pago que se realiza ahora, la gente de los centros de diálisis entenderá que, pese a que la Nación no manda el dinero, la doctora Medrano (a cargo de la cartera provincial) autorizó que se pague mañana (por hoy) el mes de julio", expresó.