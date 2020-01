Thelma Fardin cada vez más cerca de estar en el Bailando 2020

Thelma Fardin está cada vez más metida en reencauzar su carrera tras la alta exposición que tuvo por su denuncia contra Juan Darthés. Primero lo hizo con el estreno de la obra teatral Nahuelito en la ciudad de Buenos Aires y ahora con Fuera de línea en Mar del Plata, pero además la actriz reveló que está dispuesta a dar un importante salto y que se encuentra negociando y muy cerca de aceptar estar en la pista del Bailando 2020, el show más importante de la televisión argentina conducido por Marcelo Tinelli en Showmatch (El Trece).

La artista de 27 años aseguró que ya hubo charlas para que forme parte del certamen, y afirmó que estar en el programa producido por Laflia sería una gran oportunidad para demostrar sus dotes más allá de la actuación.

"Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego", declaró Thelma en diálogo con la revista Gente, aunque también explicó que el papel que obtuvo dentro de la sociedad es lo que puede llegar a condicionarla al momento de tomar la decisión final de aceptar o no.

"La responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Hace años que no veo el programa. Sé que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su denuncia pública en el Bailando y Griselda también participó. Igual, yo en este momento tengo muchas ganas de armar una carrera artística hacia afuera", señaló Fardin, que además comentó que recibió otra oferta importante para grabar una serie en México.

Días atrás, en una entrevista exclusiva con Exitoína, la actriz aseguró que no le interesa si hay gente que no cree en la denuncia penal que hizo contra su ex compañero de Patito Feo y en el impactante video con su fuerte relato. “A mí ya no me mueve la aguja si 700 mil personas no me creen. Al principio sí me afectaba, yo me preparé para lo peor, pero fue increíble lo que pasó, fue muy poderoso y de mucha contención (…) Si esto sirvió para que una persona se sienta acompañada valió la pena. Mirá que fuerte lo que hace la verdad, la verdad es arrasadora”, aseguró.

Fuente: Exitoína