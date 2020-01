Ropa y calzados para los vecinos inundados de Metán

Emma Castro, una jubilada de Rosario de la Frontera, juntó y acondicionó ropa y calzados para las familias damnificadas tras las últimas tormentas en la ciudad metanense.

Con ayuda del municipio rosarino y bomberos voluntarios de Metán, la jubilada entregó las donaciones en dos de los barrios más humildes de la Ciudad de la Miel, en Los Laureles y en El Milagro.

El fin de semana, apenas se hizo presente la exdocente, familias enteras colmaron el lugar para obtener ropa para sus hijos y para los adultos mayores.

Cabe señalar que la "señorita Emma", como la llaman, desde hace cuarenta años realiza acciones solidarias. La docente que dejó las aulas hace tiempo, enfoca sus energías a rescatar ropa y calzado en buen estado para ser donados a los chicos o adultos que más necesitan.

"Luego de lo sucedido en Metán, preparé una partida de ropa para llevarles. Como no tenía en que ir, pedí la ayuda del municipio, fui al canchón municipal, le conté al doctor Fernández, secretario de Obras Públicas sobre la situación, y pusieron a disposición un vehículo para trasladar las donaciones, ya higienizadas y listas para ser entregadas", expresó a El Tribuno Emma Castro.

"Nosotros hacemos esta misión solidaria desde hace muchos años, no es una fundación ni una ONG, sino que todos somos familias y personas solidarias de buen corazón que trabajamos sin fines de lucro. Este es un proyecto en el cual participa mi familia, y muchos amigos docentes también ya jubilados", señaló la exdocente en referencia al trabajo comunitario que realizan.

Luego agregó: "Nuestro objetivo es ayudar y socorrer a los hermanos que padecen, ya sea por un incendio, por imprevistos ante los desastres naturales, o simplemente porque necesitan, sobre todo las familias numerosas, por eso este pequeño proyecto siempre trata de estar presente de la mejor manera".

En cuanto al destino de las donaciones, Castro indicó; "Fuimos al barrio El Milagro, a la casa de la familia Contreras. Desde que llegamos, temprano se trabajó incansablemente durante toda la mañana".

"Llegaron muchas personas, pero lo que más me impactó fue la cantidad de mamás jóvenes con niños y no solicitaban para ellas, sino que por el amor de madre pedían para sus nenitos. Muchas venían en remises compartidos y lo que más solicitaban eran calzados. A pesar que llevé una partida grande, no fue suficiente", lamentó.

Los Bomberos de la Termal fueron puro corazón.

Bomberos solidarios

Como no podía ser de otra manera, los bomberos siempre presentes cuando la comunidad los requiere.

"Apenas nos desocupamos con las entregas en El Milagro, solicitamos la ayuda de Bomberos Voluntarios de Metán, para que nos diera una mano trasladando otra partida para el barrio Los Laureles", expresó. "Vinieron amablemente seis bomberos a levantar todo el cargamento de las cajas con ropa y calzados. Cuando llegamos, era impresionante la multitud de gente que había esperándonos en el puente del barrio", agregó.

Castro también destacó que "realmente se han colmado las expectativas y lo que quiero destacar, a pesar de la cantidad de gente, es la ayuda de los bomberos, de las familias, la conducta de los metanenses, principalmente el comportamiento y la humildad de las mamás. Todas muy respetuosas y pacientes, a pesar del tumulto de gente que había".

"A lo largo de todos estos años siempre tratamos de estar en los lugares donde está la necesidad. Todo esto da más ganas de seguir haciendo cosas donde uno ve que hay niños, ancianos, que realmente necesitan", manifestó.

Sobre las colaboraciones de las que está a cargo, la jubilada indicó que "me encargo de solicitar ropa de todas partes, muchas familias particulares y especialmente los docentes de Rosario de la Frontera son grandes colaboradores".

"No son familias pudientes ni millonarias, sino gente humilde como nosotros, obreros que viven de su sueldo y así, de esta manera, vamos juntando, las acondicionamos y luego las entregamos en lugares que lo requieren", señaló.

Finalmente, Castro dijo: "Agradezco la colaboración y sobre todo la sensibilidad de las autoridades municipales que pusieron su oído e hicieron un gran aporte en forma solidaria para nuestros vecinos metanenses".

Por su parte, el director de Obras Públicas, Federico Luque, quien acompañó a la "señorita Emma", expresó a El Tribuno: "Cuando se acercó a la oficina de Obras Públicas dialogamos con el secretario Fermín en conjunto y nos solicitaron la colaboración de un transporte para llevar las cosas la ciudad vecina de Metán".