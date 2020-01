Atemorizado, un joven denuncia una amenaza de muerte en Anta

Una grave denuncia penal presentó un joven con domicilio en Las Lajitas en contra de un productor agropecuario, a quien sindicó como la persona que lo amenazó de muerte por no aceptar -según dijo- poner fin a una campaña de concientización en referencia al uso de agrotóxicos, sobre todo en fumigaciones aéreas. Eric Zamora dijo a El Tribuno que su lucha comenzó hace un tiempo ya y que jamás recibió apoyo oficial a su queja.

El joven asegura que en la zona de Las Lajitas la gente siempre contrae distintas enfermedades y que esto ya es recurrente, es por eso que emprendió esta tarea de concientizar. Esta es una zona donde hay muchos campos con plantaciones de soja, en su mayoría, por lo que la utilización de productos para tratar los campos es constante.

En la denuncia radicada en la Fiscalía Penal de Las Lajitas, Zamora da el nombre completo de un productor de la zona quien -según señala el escrito- en representación de otros latifundista lo llegó a amenazar de muerte, incluso.

Eric Zamora dijo tener de testigos al menos a tres personas de las amenazas que sufrió por no querer arreglar el tema.

Al respecto dijo a este diario que le llegaron a ofrecer un millón de pesos para que cesen las protestas ambientalistas y ante la negativa comenzaron las amenazas.

Zamora, con domicilio en la localidad de Río del Valle aseguró que siente miedo por su integridad física y en su denuncia penal da detalles de lo acontecido en su momento

"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció el joven que le dijo el empresario el 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa a ofrecerle dinero y un cargo público.

El relato

El chico contó que su lucha está centrada en el fin de las fumigaciones, aunque asegura que es una tarea muy difícil la que lleva adelante. El tema es -según le dijo a este diario- que él notó que muchas personas de la zona donde vive y hasta de su propia familia comenzaron a contraer distintas enfermedades, entre ellas las respiratorias crónicas.

"Hay mucho casos de estas enfermedades de las que los propios profesionales médicos de la zona no se atreven a develar. Todos saben que la cantidad o incidencia de estas enfermedades se deben al desmanejo en el uso de los agrotóxicos", dijo el hombre.

"Me ofrecieron dinero y dije que no, me ofrecieron un cargo público y dije que no y finalmente, entiendo, me ofrecieron algo mucho más aleccionador, o sea una amenaza de muerte. Tardé unos días pero finalmente me decidí a denunciar la misma y a hacer público lo que sostengo", concluyó.