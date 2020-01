D’Amico le puso un sello particular a su bandoneón

El joven bandoneonista Lautaro D’Amico viene levantando “polvareda” en el circuito del folclore. Su edad no condice con su carrera artística, ya que desde muy pequeño se emparentó con los escenarios. El oído lo llevó al ruedo, pero luego se familiarizó con el pentagrama, y su nivel lo convirtió en un artista para tener en cuenta.

“Hay veces que uno en la vida sueña, y el mio comenzó de muy chico en mi pueblo natal de Cafayate. Estoy enormemente feliz, se hizo esperar, pero al fin llegó: mi primer disco titulado #Anayrruca. Engloba toda mi corta vida con la música y salió a la luz luego de un sacrificioo gigante. Mi dedicación y agradecimiento, principalmente a mis padres Mabel y Daniel, y a mi hermana Agustina; también a mis abuelos, tíos, primos, a los amigos de siempre que me ayudaron en mi carrera artística. Tampoco debo olvidarme de los profesores de bandoneón Juan Carlos Marín, Rubén Chammé, de la ciudad de Salta; y la profesora Valeria Torres, de Cafayate, quienes me brindaron sus conocimientos y experiencia musical dentro del folclore popular. Además, a los músicos que grabaron y dejaron toda su arte en este material. Simplemente gracias a todos. Mi primer material discográfico está compuesto por 14 temas con disntintos ritmos, se pueden escuchar: chacareras, zamba, tango, taquiraris, cueca chapaca, vidala, aire de tango, y carnavalito”, expresó D’Amico.

Entre las canciones se destacan: Vidala para mi sombra (julio Espinoza vidala), Carpa de don Jaime (José Ríos y Simon Gutiérrez), Culpable (Chaqueño Palavecino y Lucio Rojas), Niña Camba (César Espada Morales), Zamba del Pañuelo (Gustavo ‘Cuchi‘ Leguizamón), Zambita Cafayateña (Mario Pessini), El choclo (Ángel Villoldo, Enrique S.Discépolo y Juan Catán), La Fronteriza (Eduardo Falú), La del olvido (Héctor, Agustín y Carlos Carabajal), Anayrruca (Lautaro D’Amico), entre otras.

Como invitados participaron: el Chaqueño Palavecino, Gastón Cordero, José “Puma” Vasconcellos, Martín Barba, y Daniel D’amico. Se grabó en el estudio El Tridente, con producción y dirección musical de Lautaro D’Amico y Andrés Daldoss.

“Muy pronto lo podrán encontrar por las plataformas digitales. También quiero contarles que un año más estaré actuando en la Serenata a Cafayate, donde aprovecharé para ofrecer algunos temas del flamante disco”, agregó el joven bandoneonista.

“El 2019 me dejó cosas muy positivas y estuve muy ocupado en mi proyecto. Realicé numerosas giras con la Secretaría de Cultura y Turismo de la provincia de Salta, actuando en: Buenos Aires, Córdoba, la ciudad santafesina de Rosario, y Tucumán. También viajé al Festival del Tri Chaco. Luego me aboqué a acompañar la historia de los 20 años del reconocido grupo Canto 4.

“Soy optimista y este 2020 espero cosechar lo sembrado. Pretendo transmitirle al público lo que aprendí en estos cortos pero hermosos años de mi vida. Estoy convencido que a uno no le alcanza la vida para aprender todo lo que tiene que aprender, pero el esfuerzo día a día te va haciendo más fuerte. En esta etapa de mi vida me estoy enfocando en componer con amigos, colegas, y músicos que me transmiten todos sus conocimientos y su pasión por la música”, dijo Lautaro D’Amico.