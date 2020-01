"Arrollaron a mi padre y hasta hoy nadie se hace cargo"

Una joven madre dijo ayer a El Tribuno que en la mañana del 24 de enero su padre, de 64 años, fue arrollado por un camión perteneciente a la Municipalidad de Salta y que, desde entonces, solo encontró una serie de escollos para llegar a la verdad.

"Nadie se apersonó a decirnos nada ni siquiera a disculparse o a ofrecer una ayuda. Es lamentable que tenga que hacer pública una tragedia vial para que la misma no sea archivada o, en su defecto, después que pasen unos días no haya testigos ni prueba alguna acerca de la muerte de una persona en la vía pública", sostuvo.

La mujer relató: "Mi padre, Antonio Corrales, de 64 años, albañil de profesión, en la mañana del 24 de enero dispuso salir a cargar combustible en su motocicleta para luego dirigirse a una obra donde trabajaba. Lamentablemente, el día viernes 24/01/2020 salió y cuando se disponía a regresar, a las 9.20, en la avenida Tavella y ruta provincial 26, el chofer de un camión oficial de la Municipalidad lo arrolló, produciéndole graves lesiones que motivaron la intervención del Samec y, poco después, de un equipo médico en el hospital San Bernardo".

La Policía de la Provincia dispuso para todo el verano controles casi a diario sobre distintas vías de comunicación en todo el territorio provincial.

La hija del motociclista aclaró que solo sobrevivió unas horas al accidente y que falleció en el quirófano.

La mujer dijo que espera una respuesta oficial y que hace pública su queja para que se tome conciencia de lo que sucedió y que los testigos aporten la verdad.

"Lo digo porque, en pocas horas, las versiones sobre el siniestro son vergonzosas y vi claramente un intento de ocultar toda la verdad. No quiero que sea otro simple accidente de tránsito porque nadie merece morir aplastado en una avenida de la ciudad. En lo que vamos recolectando solo hallamos escollos y verdades a medias. Me sentí indignada por la inacción y la falta de respeto de los funcionarios a cargo de la seguridad de la flota de camiones y máquinas oficiales", difundió.

"Al no tener ni siquiera una llamada telefónica tuvimos que buscar asesoramiento de un profesional. Todos los días vemos que los siniestros viales se cobran muchas vidas y cuando esto sucede caemos recién en la cuenta que la responsabilidad sobre los mismos es una carrera de eludir. No aparecen las aseguradores, se pierden los papeles y así finalmente todo queda en el olvido. La vida no tiene precio, por eso hago pública mi queja para que al menos nos escuchen", sentenció.

Mortales

En los últimos 27 días, una docena de motociclistas perdieron la vida en caminos y rutas provinciales.

Las cifras para el primer mes del año son alarmantes, no solo por la cantidad sino porque, en casi el 80 por ciento de los casos, las víctimas fueron motociclistas.

Ese número supera al de todos los años anteriores y muestra a las claras lo que muchos profesionales de la salud pública vienen advirtiendo.

Los accidentes en moto demandan gran parte de las intervenciones del Samec los fines de semana.