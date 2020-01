Josefina Medrano: “Médicos Sin Fronteras y todos los que quieran ayudar serán bienvenidos”

En viaje hacia la inhóspita Santa Victoria Este, donde la pobreza lanza alaridos desde del monte amenazado por el Pilcomayo en creciente, la ministra Josefina Medrano mantuvo un diálogo telefónico con El Tribuno. Escuchó las preguntas y no esquivó las respuestas. Reconoció la situación extrema que se vive en el norte desde lo sanitario y lo social, y aseguró que es necesario evaluar las condiciones para tener datos ciertos y concretos que permitan aplicar estrategias que cambien la triste realidad de las comunidades aborígenes y criollas, en lo inmediato y a largo plazo.

¿Qué opina de los números que dio la exministra Edith Cruz sobre el Chaco salteño: 161 niños en riesgo vital por su muy bajo peso y 12.575 chicos en riesgo social?

Esas son aseveraciones de la exministra de Asuntos Indígenas y no son los números que eventualmente manejamos nosotros. No podría ratificar lo que ella dice. Nosotros estamos realizando un relevamiento en este momento en el norte, para tener certezas sobre las que vamos a trabajar y por eso tenemos un despliegue de gente en el terreno buscando a los niños en riesgo para incluirlos en el sistema de vigilancia sanitaria. Trabajamos en tener números reales a fin de poder plasmar un plan efectivo que dé respuestas a las necesidades de la gente de la región. Por eso no podemos tirar cifras y números ahora porque nos encontramos en la etapa de relevamiento para poner en marcha estrategias sustentables en el tiempo.

¿El operativo estival sigue vigente como estrategia en este nuevo gobierno?

El operativo estival está vigente y se está desarrollando a la par de otras estrategias que aplicamos en virtud de lo que ha surgido en el último mes y que merece un tratamiento especial y una respuesta urgente a nivel sanitario.

Médicos y caciques de comunidades indígenas han convocado a través de cartas a Médicos Sin Fronteras (MSF) para que intervengan en esta crisis humanitaria. ¿Qué le parece la idea?

Como es de público conocimiento, esta es una emergencia sociosanitaria donde todos los factores que se sumen son muy importantes, ya que vendrán a aportar estrategias para cambiar esta dura realidad del Chaco salteño. No he tenido la oportunidad de hablar o comunicarme con MSF aún, pero cualquier actor social que quiera sumarse será bien recibido y lo integraremos al sistema en forma coordinada para fortalecer el plan que tenemos, a fin de mejorar la situación que atravesamos.

Boggiano, de la fundación Enashu, dijo que el Ministerio de Salud no le responde los mails en los que ofrece servicios médicos para un operativo en el Chaco salteño que harán en abril...

Esta persona no se ha contactado conmigo personalmente y no me ha llegado de parte de esa fundación ningún ofrecimiento formal. Pero repito que toda la ayuda será bienvenida y estamos a disposición para recibir propuestas y coordinar acciones a través del Ministerio. Las líneas están abiertas y sentimos que necesitamos sumar a todos en este momento.

También el médico Franco, de Mision Chaqueña, en el marco de este drama, contó que él es el único médico para 6.000 personas...

Sabemos que el recurso humano es escaso y tenemos que reforzarlo, pero además la distribución es muy asimétrica en toda la provincia. Reconocemos esta realidad y desde el primer día estamos haciendo un análisis de la distribución del recurso humano y de las necesidades reales de los distintos establecimientos de salud respecto de sus niveles de complejidad. De partida sabemos que la distribución del recurso humano es asimétrica y vamos a trabajar para cambiar esto también.

Usted está camino a Santa Victoria Este, localidad que tiene un hospital muy complicado en la relación entre la gente y el equipo de Salud, sobre todo desde diciembre, cuando la ambulancia con su conductor, aparentemente ebrio, mató a una pareja...

Eso está en manos de la Justicia. Nosotros tomamos las medidas internas con respecto al chofer, pero la Justicia definirá lo que le corresponde de acuerdo a las evidencias.

Luego de la renuncia de Casabella, la doctora Quispe fue gerente y en cuestión de días la relevaron del cargo...

Sí, fue a raíz de los inconvenientes que hubo y se quedó a cargo ahora el doctor Heredia como médico del equipo del Ministerio de Salud, en tanto estamos en la búsqueda del perfil más adecuado para gerenciar el hospital, que ahora ya funciona con normalidad. De hecho esta visita a Santa Victoria Este y al norte tiene el objetivo de recorrer varios puntos, tomar contacto con el terreno, ver cómo avanzan las medidas que ya tomamos.

Con respecto a Los Blancos, ¿evalúa el Ministerio convertir en hospital el centro de salud, tal como piden los vecinos?

El centro de salud de Los Blancos tenía un conflicto que ya fue resuelto con la presencia del secretario de Salud. Está a 35 kilómetros de Morillo y tenemos que evaluar si corresponde convertir este centro en hospital. Por lo pronto son otras las prioridades, pero los reclamos básicos que hicieron los vecinos de Los Blancos ya tienen respuesta.