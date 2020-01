Imputaron por lavado de dinero al ex funcionario macrista Rodrigo Sbarra

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy por supuesto lavado de dinero al exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, en cuyo despacho fue encontrado un sobre con 10.000 dólares en una cajonera, informaron fuentes judiciales.



El fiscal lo acusó de haber puesto en “circulación en el mercado” dinero “cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada” a través de la compra de un lote en el barrio cerrado Nordelta, según quedó plasmado en el dictamen elevado al juez Julián Ercolini.



Pollicita también solicitó al juzgado que se ordene levantar el secreto fiscal y bancario de Sbarra, para lo cual deberán enviarse oficios a la AFIP y a la Banco Central, entidad a la que también se le solicitará información sobre comprobantes de compra de dólares.



De acuerdo a la imputación fiscal, Sbarra receptó “una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un lote en Nordelta por un monto de 186.086 dólares entre el 13 de abril de 2016 y el 17 del mismo mes de 2019.



La operación inmobiliaria fue celebrada con la firma Consultatio S.A., mientras Sbarra se desempeñaba como secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo, de la gestión de Cambiemos.



El fiscal llegó al lote tras seguir la pista de la dirección de correo electrónico que aparecía escrita a mano en el sobre en el que fue encontrado el dinero, sobre la que informó Télam días pasados.



La dirección de correo electrónico correspondía al dominio del barrio cerrado Nordelta, ubicado en el norte del conurbano, y pertenecía a una empleada del área de cobranzas que ya brindó testimonio en la causa judicial, según pudo saber Télam.



De la declaración testimonial surgió que Sbrarra compró un lote en cuotas entre 2016 y 2019 por un valor aproximado de 180 mil dólares: el adelanto fue de unos 70 mil dólares y, luego, se comprometió a pagar cuotas de 3.300 dólares cada una hasta abril de 2019.



Además de tomar declaración testimonial a la mujer cuyo email aparecía en el sobre, el fiscal Pollicita solicitó a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas oficiales de Sbarra para cotejar si estaba o no declarado el lote.



Junto con el sobre del dinero fue encontrado otro sobre que contenía un documento titulado “acuerdo de pago” del 2016 y una hoja arrugada con anotaciones de cifras, fechas y nombres propios entre los que aparecía el de la empresa dedicada a la gestión de Recursos Humanos Manpower, que también había quedado atascada en el cajón.



El fiscal Pollicita también requirió información al Banco Central para determinar si es posible averiguar el origen de los 100 billetes de 100 dólares fajados un una tira de la empresa transportadora de caudales Codecp, que también fue consultada.



El sobre con los dólares fue encontrado por la secretaria de una funcionaria actual en el fondo de un cajón en una oficina que funciona bajo la órbita del ex Ministerio de la Producción, en un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200, cuando una empleada del ministerio intentaba cerrarlo.



Al despacho en el que fue encontrado el dinero se accedía con huella digital, tras atravesar dos puertas, estaba vigilado por cámaras de seguridad y contaba con un timbre para quienes no tuvieran acceso directo, según pudo saber esta agencia.



El viernes pasado habían prestado declaración testimonial la persona que encontró el sobre con el dinero hallado el martes 21 de este en la oficina que ahora pertenece a la cartera de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas, y aquellos a los que le fue comunicado el hallazgo.



La denuncia, formulada el jueves pasado, cayó por sorteo en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini, subrogado durante esos días por la magistrada María Eugenia Capuchetti, que decidió delegar la investigación en el fiscal Pollicita.