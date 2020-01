Polémica por la habilitación precaria de carpas bailables en Coronel Moldes

El empresario Sebastián Papetti, propietario del boliche bailable La Trece Disco de la localidad de Coronel Moldes, se mostró indignado por la habilitación precaria de otros locales, algo que señaló “constituyen una verdadera competencia desleal, ya que yo cumplo con todas las exigencias administrativas y de seguridad, luces de emergencia, y ellos prácticamente ninguna”.

Contó que en pleno casco urbano funcionan un salón para fiestas, que en realidad lo hace como discoteca; y dos carpas, que también lo hacen como boliche. “Algunos no tienen ni sanitarios, por lo que colocaron baños químicos adentro del edificio, algo que no se puede hacer. Además al estar en pleno sector urbano molestan a los vecinos por los altos niveles de la música, porque no tienen aislación de ruidos. Hay varias denuncias al respecto”,

Recordó que en diciembre, desde la Municipalidad local a cargo de Omar Carrasco, ya se les habían permitido trabajar, pero la cosa continuó y les extendieron un permiso “precario” por otros 30 días para que presenten todas las habilitaciones, con lo que señaló Papetti abarcarán la temporada alta y de carnaval.

“Yo tengo todos los permisos y toda la documentación, y tengo que competir con otra gente que no cumple nada”, concluyó el empresario.