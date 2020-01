El Protocolo del no derecho

Hoy en Argentina, el aborto es un delito. El Código Penal prevé penas de hasta 4 años de prisión para la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro lo cause, y para todos (médicos, enfermeros, etc.) los que ayuden a provocar un aborto.

Se protege el derecho a la vida de una persona no nacida con toda la fuerza del derecho penal.

En ciertas circunstancias, extremas por cierto, el aborto es no punible. Es decir, nunca hay un "derecho al aborto", sino que la sociedad decide tolerar que se cause un aborto sin imponer ninguna pena.

Estos casos son:

1) cuando se realiza un aborto con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios;

2) cuando el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente (ver el artículo 86 del Código Penal).

Esta es la ley vigente en Argentina, guste o no.

La magia (o el engaño) del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho (?) a la interrupción legal del embarazo" es que interpreta este artículo 86 con una laxitud increíble y no exenta de intencionalidad política.

Falacias

Baste un par de citas literales para reflexionar:

¿Existe el famoso Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo?

Según el Protocolo, "en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando: el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante; el embarazo representa un peligro para la salud de la persona gestante; el embarazo proviene de una violación (se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial)"

Falso. Eso no es lo que dice el Código Penal ya transcripto. La cita tiene omisiones maliciosas y tergiversaciones malintencionadas. Tampoco es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L., en el que se limitó a decir que quien se encuadre en los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal no necesita un autorización judicial para poder interrumpir su embarazo.

¿Qué se entiende por "peligro para la salud de la madre"?

Para el Protocolo quiere decir:

"riesgo de afectación al bienestar físico, mental o social y entenderse que la interrupción del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas dimensiones de la salud está en riesgo".

¿Bienestar social? Entonces, ¿puedo abortar si mi entorno social me condena por quedarme embarazada sin haber estado casada antes por Iglesia? Para el Protocolo la respuesta es un retundo SÍ ­Qué retrógrados que somos!

Sigo citando al Protocolo:

"El peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada."

La frase es poco feliz y se olvida que el Código Penal prevé el aborto no punible como ultimísimo recurso: esto es, cuando no se puede evitar el peligro para la salud o la vida por otros medios.

Pensemos dos ejemplos que entrarían en la definición del Protocolo:

"Doctor, este embarazo me está causando anemia, le exijo en nombre del Protocolo que me haga un aborto".

No tolero más las náuseas y los dolores de espalda que me provoca este feto, necesito abortar para poder curarme...

"Para el Protocolo, la vida de un bebé no nacido vale menos que un resfrío".

Sigamos hablando de la salud. El Protocolo se olvida de proteger la salud psicológica de las madres: tienen derecho a abortar, pero nadie se preocupa por las posibles afecciones psicofísicas que puede sufrir una madre por perder un hijo no nacido.

El Protocolo dice: "Los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años se constituyen en sí mismos como causal salud".

¿Y los riesgos físicos y emocionales asociados al aborto, especialmente en niñas menores de 15 años que aún no se desarrollaron física y psíquicamente como una persona adulta?

El día después

¿A quién le importa el día después? Aborto et pereat mundus.

¿Quién puede consentir libremente que le realicen un aborto?

La decisión de abortar debería ser compleja. No se trata de descartar algo que no sirve sino de impedir que un hijo (deseado o no) pueda nacer. Incluso en los términos del Protocolo hay un cierto grado de resguardo, por más laxo que sea: no puede abortarse porque sí.

Sin embargo, copio literalmente del protocolo una cita que no merece demasiados comentarios:

"Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida".

Para muestra basta un botón.

El Protocolo no solo es ilegal sino que es peligroso. Ve un solo lado de la problemática. La libertad es uno de los valores fundamentales para todas las personas. Pero en el ejercicio de la libertad no se puede pretender incluido el derecho a existir de determinados seres humanos.