Irán lanzó diez misiles a una base iraquí que alberga tropas de EEUU

Varios misiles, al menos una decena, cayeron en la base aérea de Al Asad en el oeste de Irak, donde están estacionadas las tropas estadounidenses, informó Sky News Arabia, citando fuentes de las agencias de seguridad iraquíes.

La Guardia Revolucionaría iraní confirmó la autoría del ataque

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ

Oficiales estadounidenses confirmaron a Reuters la información sobre el bombardeo.

Por su parte, Press TV informa citando a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que se lanzaron decenas de misiles contra Al Asad.

VIDEO — IRGC rockets launched from Iranian soil tonight to attack the American base Al Asad in Iraq pic.twitter.com/1SNZ0V0j29