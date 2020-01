Video del supuesto misil iraní que derribó al avión ucraniano

En medio de las versiones cruzadas respecto de la causa real de la caída del avión ucraniano en Irán el pasado miércoles, tomaron estado público imágenes que abonan la brindada por el gobierno estadounidense y confirmada por el jefe de Estado canadiense, Justin Trudeau: que, según evidencia preliminar, la aeronave habría sido derribada, por error, por un misil iraní.

El video mostraría el momento en el que el misil impacta el avión, lo que causa una explosión ampliamente visible desde el suelo. Pocos segundos después, se escucha un fuerte ruido que parece ser resultado de la caída. Según consignó The New York Times, que confirmó la veracidad del video, el avión no explotó en el momento sino que intentó volver al aeropuerto, pero se precipitó poco después.

Inicialmente, las autoridades iraníes aseguraron que el siniestro, en el que murieron los 176 pasajeros a bordo, había sido producto de una falla mecánica. No obstante, poco tiempo pasó para que tanto representantes de la comunidad internacional comenzaran a esbozar otras teorías, entre las que se encuentra el impacto de un misil.

#9Ene Crece presión a Teherán tras accidente de aeronave de Ukraine International que dejó 170 muertos. EE UU y Canadá exigen formar parte de la investigación. El avión cayó cuando Irán disparaba misiles a bases estadounidenses en Irak. /lm pic.twitter.com/Jlx0hm9K5N - @dw_espanol — Reporte Ya (@ReporteYa) January 9, 2020

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que tiene “sospechas” sobre el hecho e indicó que “alguien pudo haber cometido un error del otro lado”. "No fue nuestro sistema. No. No tuvo nada que ver con nosotros”, añadió el mandatario, luego de que Newsweek, CBS y CNN informaran que, según funcionarios de ese país, el avión había sido derribado accidentalmente por los sistemas de defensa aérea iraníes.

Donald Trump ha compartido sus sospechas sobre el siniestro del avión ucraniano que se estrelló en Irán con 176 pasajeros a bordo https://t.co/6wQWJk3vIS pic.twitter.com/r9u7SILH9i

— RT en Español (@ActualidadRT) January 9, 2020

La información fue confirmada por la tarde del jueves por el Trudeau: “La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní. Puede que esto no haya sido intencional. Pero refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva y creíble para determinar la causa de la caída”.

De acuerdo a un informante del Pentágono, el sistema anti-aéreo iraní aún estaba activo en las zonas sensibles del país, dado que temía represalias instantáneas por parte de Estados Unidos a los ataques a dos de sus bases que habían tenido lugar horas antes.

Justin Trudeau, primer ministro canadiense

El contraataque nunca se produjo, pero las bases defensivas de Teherán se mantuvieron alerta. Los oficiales de inteligencia creen que lo que impactó contra el vuelo 752 fue un misil tierra-aire Tor-M1 construido en Rusia, conocido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como Gauntlet.

Diferentes imágenes comenzaron a circular el miércoles luego del gravísimo incidente de lo que parecían ser fragmentos de un Tor M-1.

Apenas unas horas antes, Estados Unidos había ordenado, a través de la Administración Federal de Avión norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés), la prohibición de las operaciones de aviones norteamericanos no militares “en el espacio aéreo sobre Irak, Irán y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán”.

“La FAA continuará de cerca monitoreando eventos en el Medio Oriente. Continuamos coordinando con nuestros socios de seguridad nacional y compartiendo información con los transportistas aéreos estadounidenses y las autoridades de aviación civil extranjeras”, agrega el comunicado.

Fuentes: Infobae y agencia RT