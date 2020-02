Los vecinos reclaman que se corten los pastizales

Ya arrancó febrero y las intensas lluvias suelen extenderse todo este mes provocan que se acelere el crecimiento de las malezas. Si no se tiene un adecuado cuidado ganan terreno en días y se convierten en un problema para los vecinos.

Por ejemplo, en los barrios Juan Pablo II, El Bosque y Santa Ana II, denunciaron que en los grandes baldíos que existen en la zona los ladrones se esconden entre los pastizales. También afirmaron que hubo casos de abuso. Todavía está en la retina de los vecinos, la violación de una joven en 2018 que fue abandonada en un descampado de la zona.

Los pedidos de los frentistas a la Municipalidad para que se desmalecen los espacios verdes son una constante que se repite todos los años en los distintos barrios de la ciudad de Salta.

Si bien la mayor preocupación de los residentes de las urbanizaciones es la proliferación de alimañas, las cuales se pueden ver en todo momento, como ratas, alacranes y hasta las víboras, la inseguridad también está presente.

Desde hace varios años, los residentes de esos barrios de la zona sur denuncian la existencia de un enorme descampado que separa Santa Ana II de barrio Juan Pablo II. La preocupación pasa porque todos los días atraviesan muchas personas para ir al barrio colindante. También los chicos utilizan ese camino hecho a huella, lo que aumenta la preocupación.

Poco mantenimiento

"Ya nos cansamos de reclamar por el mantenimiento de los terrenos baldíos. Sabemos que son privados y que son ellos los que tienen que hacerse cargo, pero no lo hacen. Por eso pedimos a la Municipalidad que haga algo, que los multe o corten ellos y después les mande una factura por los gastos. No se puede vivir así, es un peligro", expresó Manuel, un residente del barrio Juan Pablo II.

El vecino también contó que en septiembre del año pasado se acercó un grupo de trabajadores a cortar el pasto, pero cinco meses después no aparecieron más y los pastizales volvieron a crecer.

"Además tenemos otro problema y la verdad es que la gente no ayuda porque viene a tirar basura en los terrenos baldíos lo que hace que se provoquen microbasurales. Escombros, residuos de todo tipo y en un momento hasta tiraron animales muertos. Es lamentable la situación", expresó el vecino.

En los espacios verdes de la extensa zona también se nota una falta de mantenimiento. En la plaza de El Bosque crecen los pastos por las lluvias intensas que se registraron durante las últimas semanas. Pese a esta situación, los vecinos dicen que el mantenimiento por parte de la Municipalidad es seguido.

Otro lugar que presenta los pastos altos y se nota la falta de cuidado es el canal que va por la avenida Roberto Romero y cruza los barrios Intersindical y El Tribuno.

Las malezas tienen una altura prominente y están por ambos lados del canal de desage.

Un camión, refugio de drogadictos

Pese a las denuncias de los vecinos de la zona, nunca fue retirado.

El camión fue abandonado hace cuatro años.

Los vecinos de los barrios de El Bosque y Juan Pablo II denunciaron a este medio que desde hace cuatro años hay un camión que fue abandonado y que pese a las reiteradas denuncias a la Policía y la Municipalidad no se lo llevaron.

Ubicado en la calle que separa dichos barrios, los residentes de la zona lo consideran un peligro, no solo porque es un criadero de alimañas, sino porque se convirtió en un “refugio para los drogadictos”.

“Este camión se ha convertido en un problema para nosotros. Ya hemos realizado miles de denuncias para que se lo lleven y nada, no sabemos qué hacer ya. Lo peor es que por las noches, las personas que consumen drogas se sientan en el camión a consumir drogas y uno no puede hacer nada”, expresó Alfredo, de barrio El Bosque.

Los vecinos del lugar están buscando una solución. Según contaron a este medio, las autoridades le dijeron que el camión tiene pedido de secuestro, pero ellos aseguran que no se lo llevan porque no tienen cómo trasladarlo. “No se lo quieren llevar porque no tienen con qué”, agregó Alfredo.

“Esta situación va a ir empeorando con el tiempo, estamos seguros de eso, es por eso que estamos pidiendo una solución. Queremos ver si después de que se haga público este hecho hacen algo. Nosotros ya tenemos miedo de salir a la noche porque si les decimos algo nos insultan o nos dicen que nos vayamos. Acá hay un grave problema que necesita una respuesta urgente”, finalizó el vecino.