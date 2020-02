Jaguares goleó a Lions en su debut en el Super Rugby

Jaguares inició este sábado su camino en el Super Rugby edición 2020 en el estadio José Amalfitani con una contundente victoria frente a Lions de Sudáfrica por 38 a 8. Las figuras del partido fueron Matías Moroni, autor de dos tries, mientras que el tucumano Domingo Miotti estuvo certero con los pies al sumar cinco conversiones, un penal y un try.

A pesar de las bajas de peso con respecto al año pasado, las nuevas incorporaciones pudieron suplir y estuvieron a la altura de las circunstancias. A pesar de que el partido no fue del todo vistoso, en especial en los primeros 40 minutos, los dirigidos por Gonzalo Quesada supieron sacar adelante el primer partido de la temporada, que siempre es difícil de sobrellevar.

En la primera etapa, Jaguares tuvo que sobrellevar el difícil momento de la lesión de Joaquín Díaz Bonilla que, luego de un golpe, debió ser reemplazado a los 6 minutos del inicio por Domingo Miotti. El tucumano, sin lugar a dudas, ingresó con todo y rindió, marcando el primer try del equipo en el Super Rugby 2020, tras una buena jugada por parte de Julián Montoya.

Posteriormente, a pesar del descuento de Andre Riaan Warner para Lions, los dueños de casa cerraron el primer tiempo con un penal de Miotti y se fueron al descanso 10-8 arriba.

El comienzo del complemento empezó complicado para Jaguares con una amarilla para Marcos Kremer, pero terminó con un mejor nivel de juego liderado por Matías Moroni y Miotti. Ambos llevaron adelante el factor sorpresa del equipo y sumaron los puntos en los momentos claves del partido para no dejar levantar a Lions. Dos tries del jugador surgido de CUBA, junto a otros con autoría de Javier Ortega Desio y Agustín Creevy terminaron de decretar la victoria argentina por un contundente 38 a 8.

Durante las primeras fechas, Jaguares tiene la difícil tarea de mantener vara alta para esta nueva temporada y aprovechar la serie de tres partidos seguidos de local en Buenos Aires será vital para buscar la mayor cantidad de puntos en el arranque del torneo. Ya dio el primer paso al derrotar a Lions con bonus ofensivo.

Jaguares y Stormers son los líderes de la conferencia sudafricana con 5 puntos cada uno. Stormers debutó venciendo 27 a 0 a Hurricanes. Sharks también integra el grupo de los argentino y venció en la primera fecha a Bulls por 23 a 15, sin el punto bonus ofensivo. En otro resultado, Crusaders de Nueva Zelanda (vigente campeón) venció a Warathas de Australia por 43 a 25.

El próximo compromiso de Jaguares será el 8 de febrero, nuevamente en Vélez, frente a Hurricanes a partir de las 20. La serie de local se extenderá hasta la tercera fecha (15 de febrero) donde enfrentará a Queensland Reds.

La síntesis

JAGUARES 38 LIONS 8

M. Vivas D. Smith

J. Montoya P. Jansen

S. Medrano J. du Plessis

G. Petti R. Schoeman

L. Paulos M. Orie

F. Gorrisen M. Schoeman

M. Kremer V. Tshituka

T. Lezana L. Massyn

T. Cubelli A. R. Warner

J. D. Bonilla E. Jantjies

E. Bofelli C. Skosan

J. C. Mallia D. Kriel

M. Moroni D. Matthews

B. Delguy T. Green

S. Carreras T. Swanepoel

DT: G. Quesada DT: I. Van Rooyen

Tantos. PT: 10’ try y conversión de Miotti (J); 19’ penal de Jantjies (L); 22’ try de R, Warner (L); 28’ penal de Miotti (J). Resultado parcial: Jaguares 10 - Lions 8.

Tantos. ST: 10’ try de Moroni conversión de Miotti (J); 19’ try de Moroni conversión de Miotti (J); 29’ try de O. Desio conversión de Miotti (J); 34’ try de Creevy conversión de Miotti (J).

Estadio: Vélez Sarsfield.

Árbitro: R. Rasivgenge (Sudáfrica).