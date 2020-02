Brad Pitt se llevó el Oscar y se lo dedicó a sus seis hijos

“Para mis hijos. Los amo”, expresó Brad Pitt al recibir su primer Oscar de su carrera como mejor actor de reparto por su papel en Once Upon A Time In Hollywood, con el que arrasó durante toda la temporada de premios. El actor acudió solo a la gala en el Dolby Theathe.

Se esperaba que Pitt, de 56 años, obtuviera el premio al mejor actor de reparto el domingo por la noche, ya que anteriormente había ganado el Globo de Oro, un SAG AWARD y un BAFTA por su rol de doble de riesgo Cliff Booth en la película de Tarantino.

¡Empiezan los ganadores de la noche más importante del cine! Ay, qué lindo ver a nuestros favoritos ganar... (favoritos = Brad Pitt) ♥ Mira los #Oscars ahora por nuestra pantalla 📺 pic.twitter.com/JkE7vlhDzC — TNT™ América Latina (@TNTLA) February 10, 2020

"Esto es realmente increíble”, dijo Pitt al subir al escenario. En su discurso, el actor le agradeció a Tarantino, por su arte, y a su compañero de elenco, Leonardo DiCaprio. Y se lo dedicó a sus seis hijos “que le dan color a todo lo que hago, los amo”, señaló.Pitt impuso en la categoría contra Tom Hanks por A beautiful day in the neighborhood, Anthony Hopkins por The Two Popes y Al Pacino y Joe Pesci por The Irishman.

“Me dijeron que solo tenía 45 segundos acá arriba, que es más que lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana”, dijo el actor abriendo su discurso con una crítica al juicio político contra el presidente Donald Trump. “Si Quentin (Tarantino) hace una película sobre eso, al final los adultos harían lo correcto”, siguió.

Pitt, que ganó un Oscar como productor de “12 años de esclavitud” en 2014, interpretó al doble y asistente de un actor en decadencia, Rick Dalton (DiCaprio).

Y en sus palabras frente a la audiencia, el actor destacó que “es tiempo de darle un poco de amor a nuestros coordinadores y equipos de dobles”.

Los dobles han hecho campaña para tener su propia categoría en los premios más importantes del cine, argumentando que su aporte es igual al que hacen los mezcladores de sonido o los artistas de maquillaje o efectos visuales, que sí son honrados en la ceremonia.