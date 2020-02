Mauricio Macri lejos del poder: paddle, amigos y reuniones en su nueva oficina

El ex presidente fue a jugar el miércoles a la tarde a Palermo con su cuñado Daniel Awada, el actor Martín Seefeld y el relacionista público Hernán Nisenbaum.

Si existe un palabra en la que coinciden todos los allegados a Mauricio Macri para describir cómo se siente tras dejar la Casa Rosada el 10 de diciembre es “aliviado”. Esto quedó claro con la nueva rutina que comenzó el ex presidente luego de unas largas vacaciones en Villa La Angostura: paddle con amigos en el Racket Club de Palermo.

El ex mandatario jugó durante una hora con el hermano de Juliana Awada, Daniel, el actor Martín Seefeld y el relacionista público Hernán Nisenbaum, con quien hizo pareja. No trascendió el resultado del partido.

Macri está decidido a disputar el lugar de líder de la oposición a partir del 40 por ciento de los votos que obtuvo en las últimas elecciones frente a Alberto Fernández.

Macri asegura a sus íntimos que en cuatro años volverá a competir por la Presidencia.

El regreso del ex presidente echa por tierra las versiones que indicaban que podía mudarse a España -rumor que surgió cuando Awada viajó junto a Antonia- o alejarse definitivamente de los armados políticos. Ya tiene donde vivir: alquiló una coqueta casa en Martínez con vista al río.

Y sus intenciones están claras: planea monitorear la gestión de Alberto Fernández con los equipos técnicos de la Fundación Pensar y de algunos ex funcionarios de gobierno. También tiene otro objetivo en mente: escribir un libro sobre su paso por la Presidencia. Algo parecido a las memorias de su gobierno.

Sin levantar el perfil y con la decisión de mantener silencio por un tiempo, ya empezó a mantener reuniones en las oficinas que alquiló en Vicente López, sobre la avenida Libertador esquina Alberdi, a tres cuadras de la Quinta de Olivos. Es un tercer piso con amplia vista que cuenta con algunos despachos en dónde ya recibió a varios dirigentes y amigos.

El ex mandatario dispuso vigilancia para cuando realiza sus reuniones: un auto de la custodia que tiene asignada por ser ex presidente.

Antes del inicio de sus vacaciones, se reunió con el senador Humberto Schiavoni, Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte; Eduardo Machiavelli, el representante de Horacio Rodríguez Larreta, y Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia. Los encuentros estuvieron dedicados casi con exclusividad a la organización del PRO. José Torello, todavía apoderado del partido, también pasó por las nuevas oficinas a fines del año pasado.

Fuente: con Infobae