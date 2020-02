Indignación por una agrupación del corso que se mofa de los trans

Un grupo de muchachos de Tartagal que conforman una agrupación que participa del corso y que se hacen llamar Las Top Models generó la indignación de las y los representantes de la zona del colectivo LGBT, quienes anticiparon que si esta agrupación sigue actuando se manifestarán en la plaza San Martín de Tartagal.

Las Top Models participan en el Corso de Tartagal, travestidos de mujer "pero con una clara intención de mofarse del colectivo trans. Lo más lamentable es que cuentan con el apoyo de las autoridades de Tartagal porque de otro modo no estarían participando de una fiesta popular que organiza el propio municipio", explicó Arie Gianotti, una pionera en la lucha por las minorías sexuales en el norte de la provincia, quien fue designada al frente de la primera Oficina de Diversidad de Género del departamento San Martín en la localidad de Salvador Mazza.

Gianotti precisó: "Estamos organizando un repudio a nivel departamental -porque esto lo único que hace es fomentar la discriminación- hacia todas las autoridades comunales de Tartagal que, todo indica, son transfóbicos más allá de que hayan puesto a una persona al frente de una Oficina de Diversidad de Género. Pero lo insólito de la situación es que en lugar de evitar este tipo de actitudes, lo que se hace es fomentarla. En esa dirección se desempeña, además de la directora Claudia Cordero, una chica trans pero que tienen muy malos antecedentes porque fue echada de un movimiento social donde se desempeñaba".

Fiestas gay sin control

Arie Gianotti además advirtió: "Esta misma chica trans de Tartagal de nombre Tatiana está organizando la primera fiesta gay en Tartagal como si fuera que lo organiza el colectivo LGBT a nivel departamental y como invitados a esa fiesta, según se promociona en las redes sociales, está esta murga que se burla del colectivo; pero que lo hagan quienes están ejerciendo un cargo público y permitan este tipo de actos es algo indignante porque es un gran retroceso para una minoría que ya demasiado ha sufrido la muerte, la discriminación, las burlas y todo tipo de agravios y ataques. Pero que cuenten con la anuencia de quienes ocupan un cargo público es algo que indigna", expresó.

Gianotti agregó: "La llamé a la directora de Diversidad de Género de Tartagal para decirle que no podía permitir eso, que esa murga se mofe de la manera que lo hace; le advertí que vamos a manifestarnos en la misma ciudad de Tartagal y que vamos a extender el repudio a nivel departamental, y con total soberbia me respondió que se trata de un número artístico y que ella nada puede hacer para evitarlo. Si está ocupando un cargo para supuestamente trabajar en defensa de las minorías, no puede tener esa actitud y menos avalar y justificarse diciendo que está ocupada con otros temas", expresó la funcionaria de Salvador Mazza.

Arie Gianotti y Julio Yevara

Carnaval para toda la familia

En La Caldera, la Puna, Rosario de Lerma, si la lluvia los deja desfilar.

El municipio de La Caldera junto a la agrupación carnestolenda Oscar Cachamay Reyes presentan una nueva edición de los corsos de la familia que se desarrollaran los días 15, 16, 22 y 23 de febrero en la plaza central de la localidad.

En la edición de este año participaran 7 agrupaciones locales: Murga Corazón Salvaje, Murga Karioka, Tinku Suyay, Murga Papelito, Tinku Nueva Generación, Caporales Juventud Latina y los caretones.

Corsos de Flores en Cerrillos: Colorido desfile de comparsas tradicionales, murgas artísticas y humorísticas y mucho más. Cerrillos te invita a vivir esta experiencia única.

En Rosario de Lerma, los corsos se realizan todos los sábados hasta el 22 de febrero a las 21 horas. Entierro Provincial del Carnaval será el 24 de febrero en el predio de Buen Retiro. Y la Quema del Pujllai el martes 25 de febrero, en la avenida Cecilio Rodríguez.

El Carnaval más alto del mundo en San Antonio de los Cobres, se realiza en el Viaducto de la Polvorilla, ubicado a 20 km al oeste de San Antonio, a 4.220 msnm, en el km 4.664 de la legendaria ruta nacional 40. Será el 23 de febrero de 11 a 17 horas. El Carnaval más alto del Mundo es un atractivo turístico que se reafirma cada año.