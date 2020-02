La final de la ATP de Buenos Aires ni tendrá ningún argentino

Juan Ignacio Lóndero no pudo con el noruego Casper Ruud y Diego Schwartzman se retiró por lesión cuando debía jugar con el portugués Paulo Sousa, por lo que la final del ATP de Buenos Aires no tendrá argentinos.

El noruego, quien se llevó la semifinal por 4-6, 7-5 y 6-1, en algo más de dos horas de juego en el court central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis.

Mientras el cordobés buscaba el partido decisivo, Diego Schwartzman anunció en conferencia de prensa que abandonaba el torneo debido a un lesión que lo mantendrá varias semanas de baja en el circuito.

Por ese motivo, el tenista noruego definirá el certamen ante el portugués Paulo Sousa, quien era el rival de Schwartzman, finalista del 2018.

El torneo ATP de Buenos Aires reparte 250 puntos para el ránking y 568.000 dólares, y hace 12 años que un argentino no puede alzarse con el título, ya que el último fue el cordobés David Nalbandian, en el 2008.

“Físicamente me siento muy cansado y con una lesión que no me deja jugar, por más ganas que tenía. Prácticamente los médicos me lo negaron y lo esperé hasta último momento porque era Buenos Aires”, expresó Schwartzman en declaraciones a TyC Sports.

La lesión se produjo en el último punto del partido de cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas, que terminó ganando por (5-7, 7-6 y 7-5).