A los 89 años, falleció la actriz Beatriz Bonet

Tras una larga internación en el Hospital Fernández, este miércoles falleció la actriz Beatriz Bonnet a los 89 años, según informó el empresario teatral Carlos Rottemberg.

Bonnet padecía alzheimer y se desempeñó en el ámbito laboral hasta los ochenta años. En su carrera profesional hizo de todo: televisión, cine y teatro.

En televisión trabajó en ciclos de Hugo Moser y de teatro con Osvaldo Pacheco y Darío Vittori. Actuó en unitarios de comedia junto a Juan Carlos Dual y en Mate para cuatro y La Casa de la esquina y fue uno de los puntales de Casino Philips, entre otros programas.

Sin dudas uno de sus personajes más populares fue Beatriz Sanguedolce, en Mesa de Noticias. Caricaturizaba a una señora paqueta, tía de Juan Carlos y Edgardo, que solía terminar sus frase con un “¡Qué bochorno!” latiguillo que trascendió en el tiempo y todavía algún nostálgico de los 80 emplea.

En otro exitazo que participó fue en la novela El infiel, protagonizada por Luisa Kuliok y Arnaldo André. En diálogo con Teleshow el eterno galán la recuerda: “Beatriz era una gran compañera y una excelente profesional. Venía con un bagaje de experiencia increíble y de ella todos fuimos aprendiendo mucho” y agrega “se distinguía por su personalidad siempre muy arriba, siempre con una gran alegría”. André señala que la novela duró ocho meses y que aunque las jornadas de grabación eran largas e intensas Beatriz jamás perdía su energía y su buen humor.

La actriz se solía definir como una persona “gánica” es que siempre estaba con ganas de hacer cosas. Actuando o ayudando a todo le ponía ganas, además de una fuerza y un talento enormes. Algo que el público le retribuía. En el 2006 formó parte de la obra Boeing Boeing justo cuando se cumplían 50 años de su debut teatral. Beatriz ya había protagonizado una versión en 1964 junto a Osvaldo Miranda.

María Fernanda Callejón compartió con ella la puesta del 2006. Su rol era el de la azafata alemana, el mismo que Bonnet había interpretado en la primera versión. Teleshow se comunicó con Callejón que contó. “¿Qué decir de la señora –y me pongo de pie- Beatriz Bonnet? Compartimos esa puesta de Carlitos Moreno. Yo hacía de azafata y había agregado unos latiguillos. Ella enseguida comenzó a elogiarme y a incentivarme para que fuera por esa lado y me alejara de mi rol de sex simbol, ya lo vení haciendo y me daba mucha alegría que me animara a seguir por ahí debido a la admiración que sentía por ella. Cuando me dijeron que trabajaríamos juntas estaba loca de amor porque sabía que podía nutrirme de alguien que sabía de verdad”.