Jaguares perdió en su visita a Stormers

Jaguares perdió este sábado con los Stormers sudafricanos, por 17 a 7 (parcial 3-0), en un encuentro por la cuarta fecha del Súper Rugby que se jugó en el estadio Newlands de Ciudad del Cabo. Con esta derrota, Jaguares descendió al tercer puesto de la Conferencia sudafricana, una de las tres que forma parte del Súper Rugby.

Stormers, único invicto en el certamen, no encontró la forma de vencer el ingoal argentino, que mantuvo el orden y la disciplina y de esa manera se fueron al descanso con un exiguo parcial a su favor con un penal de su apertura Damian Willense.

En el segundo tiempo, los sudafricanos mantuvieron la presión y a los cinco minutos marcaron el primer try tras la intercepción de un pase defectuoso de Juan Cruz Mallía en ataque, interceptado por Herschel Jantjies para correr todo el campo y apoyar.

Con el correr de los minutos los argentinos empezaron a acusar el cansancio y en un avance del local con sus forwards se desprendió Ruhan Nel para apoyar el segundo try.

Jaguares logró su único try a través del tercera línea Rodrigo Bruni, tras desprenderse de un scrum. Domingo Miotti sumó la conversión. El próximo sábado, Jaguares se medirá con los Bulls, a las 12.15 (hora argentina), en Pretoria.