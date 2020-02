Tras el documento del FMI, Martín Guzmán se reunió con Kristalina Georgieva

Días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegurara que la deuda pública argentina ‘no es sostenible‘ y reclamara una ‘apreciable‘ quita a los acreedores privados, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió hoy con la titular del organismo, Kristalina Georgieva en Arabia Saudita, en el marco del foro de ministros de finanzas de los países miembros del G-20.

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman at the #G20SaudiArabia. I welcomed the Argentine authorities’ commitment to continue to deepen our engagement including through an Article IV & steps toward an IMF-supported program in the future. pic.twitter.com/GUTzMFRfFf