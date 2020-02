La emotiva carta de Braian Toledo que se repartió en su entierro: “Te das cuenta de lo que necesitás cuando no lo tenés”

Fueron muchas las voces que describieron en las últimas tristes horas la calidad humana de Braian Toledo. Pero fueron los hechos, las acciones que realizó en sus jóvenes 26 años, los que mejor resumen la vida del atleta olímpico.

Desde los dibujos que les hacía a sus compañeros a cambio de una moneda de 25 centavos a los 8 años para ayudar a su madre, Rosa, quien esquivaba como podía la falta de dinero y la ausencia del padre de sus hijos, hasta las ayudas que brindó junto a su novia en los barrios aledaños a su Marcos Paz natal, que solía recorrer con frecuencia con su auto repartiendo juguetes o comida para los más carenciados.

Desde bien chico hasta días antes de su trágica muerte, Toledo fue, además de un deportista de elite, un altruista. Y algo de eso se percibió este viernes en su entierro.

Porque existió un momento de emoción pura: fue cuando el cura Federico Lazarte (38 años, de la parroquia San Marcos Evangelista) mostró una foto de Toledo y una carta que les había escrito el lanzador a sus familiares y amigos más cercanos.

Esa carta, sobre la que por unos segundos se debatió la posibilidad de leerla pero por la extensión y por la fuerte carga emotiva se decidió no hacerlo, fue repartida poco antes del mediodía entre algunos de los asistentes al cementerio de Marcos Paz.

La carta, en tanto acción, también define la calidad de persona de Toledo. Fue escrita hace menos de un año y dedicada a su madre, sus hermanos, sus familiares, sus entrenadores, los dirigentes y sus auspiciantes.

“Cuando todavía vivía en Marcos Paz, se me hacía cotidiano cruzarme a todo el mundo y no lo valoraba. Es feo decirlo, pero es como que te da igual. Pasa la vida y no te das cuenta de lo importante que es cada persona. Pero cuando no estás acá, percibís el detalle mínimo de cómo te saludaba un vecino, tu tío, o el mate que hacía tu prima. Te acordás de hasta de la sensación de lo que sentías en ese momento. Y cuando ves dónde estás, en mi caso en Finlandia, con mucho frío, adentro de la casa, decís: ‘Me encantaría estar una tarde en Marcos Paz’ o con mi familia o mis amigos. Ahí estás tan enfocado en lo que tenés que hacer que no dimensionás lo importante que es para vos. Te das cuenta de lo que necesitás cuando no lo tenés”, es el arranque de la misiva que fue entregada a cada uno de los actores que nombró en la dedicatoria de la introducción.

“Vivir en Finlandia me cambió. Vivir el día a día, que mis seres queridos sepan que los quiero, que estoy, por más que no tenga mucho tiempo a veces. Por eso, estando acá, el poco tiempo libre que tengo lo destino para verlos, porque sé que siempre están esperando que pase a saludarlos, que los visite. Eso es lo que más se extraña: el afecto, la contención, el cariño. Eso que tenemos nosotros los argentinos, sobre todo cuando se trata de familiares o amigos. Al principio fue duro, pero me acostumbré a valorar la vida, el día a día. Antes no me pasaba, era como que los días corrían y nada más”, escribió.

“A veces estoy acostado y miro dónde estoy, mi alrededor, la gente que me acompaña. Hace 13 años estaba en otro lugar, durmiendo en un colchón en el piso, sin tener para comer, sin tener ropa, sin tener nada. En ese entonces, con la convicción y la seguridad de que quería cambiar mi vida, salí a buscar algo que no sabía hasta dónde iba a llegar. Por eso soy totalmente consciente de que cualquiera puede cambiar su vida. Se los digo yo que lo logré. No me pueden decir: ‘No, no es posible’. Desde el lugar más recóndito del que puedas salir, podés. Simplemente con la actitud, quizás en la primera no puedas, pero en algún momento vas a salir”, continuó.

Alcanza con leer los primeros tres párrafos de la carta para entender cuánto valoraba la vida Toledo. Y una mención especial merece su mamá, tantas veces invocada por el atleta.

“Soy lo que soy por cómo me criaste. Siendo dura, estricta, exigente -le escribió-. Vivía bajo presión, porque en la escuela me tenía que sacar un diez; para vos un nueve era malo. Gracias a esa presión, hoy a mí las presiones no me afectan (...) Me enseñaste que una mujer vale muchísimo. Vos sola nos dabas de comer a Débora y a mí. De lunes a sábados te ibas a las 6 de la mañana y volvías a las 10 de la noche. Por eso pienso que las mujeres tienen mucho más ovarios que muchos hombres”.

