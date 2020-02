Sofía Gala se convirtió en tendencia en las redes sociales por una polémica frase

Cada vez que Sofía Gala opina sobre algún tema, polariza y divide opiniones. Excéntrica y atrevida, con su estilo verborrágico llamó la atención con unas declaraciones que hizo en medio de la presentación de Respira, nueva película de suspenso en la cual es una de sus protagonistas.

Orgullosa por los pasos que dio en su carrera y el progreso que fue sintiendo con cada trabajo que realizo, Gala tuvo una curiosa reflexión sobre lo importante que es hacer lo que uno ama. Y, en ese sentido, se siente una privilegiada.

"Cuando se habla de trabajo y de la dignidad, y de todo eso, ¿cuántos trabajamos de lo que nos gusta realmente? Qué pocos somos... Nunca el trabajo va a ser digno mientras todos tengamos que trabajar para comer; es algo vital y necesario. Pero los que podemos vivir de lo que amamos, es un privilegio. Yo me siento totalmente privilegiada", aseguró en diálogo con Teleshow.

Sus declaraciones no fueron interpretadas por todos de la misma manera y si bien su intención era indicar que el salario solo alcanza para comer, en las redes sociales lo tomaron como una provocación.

"Lo que está diciéndote Sofía es que sos un esclavo por lo poco que te pagan", aseguró un usuario de Twitter. Pero mientras algunos defendían la postura de la actriz, otros aprovecharon para liquidarla. "La hija mantenida por la millonaria madre que tiene (Moria Casan) de toda la vida, ahora habla de 'trabajar para comer'", disparó otro.

Lo cierto es que Sofía Gala se convirtió en tendencia por sus dichos. En 2017, la actriz había contado en una entrevista que pese a que ella tenía varios trabajos, le costaba ahorrar. "Yo tengo tres laburos y no llego a fin de mes. Es lo único que te puedo decir. Llego hasta ahí pero no puedo ahorrar. Por suerte tengo trabajo pero veo a mis hijos dos horas por día y sin embargo no me alcanza", había dicho.

Si bien esta vez no se quejó de su situación actual, habló de la inseguridad y el miedo que le genera el nivel de violencia que hay en la calle. "Cuando era chica veíamos películas de Chucky; hoy, la realidad termina dando cada vez más miedo. Pensar en las cosas que pueden pasar y en las cosas que están pasando me provoca una gran angustia”, aseguró la hija de Moria.