"Pegale, matalo": los rugbiers grabaron en video momentos clave del ataque

"Pegale, matalo", sería la arenga que se escucha, de boca de uno de los rugbiers detenidos, en la proyección de un video que estaba en uno de los celulares de los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Consultado sobre esa versión, Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, reconoció que la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, le confirmó que en uno de los teléfonos de los rugbiers encontraron "un video tomado durante el ataque, cuando lo están golpeando, y en los momentos previos al ataque".

El abogado aclaró que él no vio todavía el video, pero que "eso fue lo que me transmitió la fiscal". Agregó que aparentemente se escuchan "el 'matalo, matalo', que dicen haber escuchado los testigos, que tambén hablan de otra frase 'me lo llevo de trofeo' y que creo que el 'matalo' está".

La secuencia que registra momentos clave del ataque fue grabada por uno de los imputados y ahora podría reforzar la numerosa prueba en contra de los diez rugbiers. El video forma parte de la información obtenida de los diez teléfonos celulares secuestrados –nueve de ellos de los detenidos por el homicidio- que ya está en poder de la fiscal de la causa. Los datos, reunidos en dos discos extraíbles, corresponden a seis teléfonos iPhone, dos Huawei, un Motorola y un Samsung S10.

El décimo aparato secuestrado es el de Pablo Ventura, el joven que fue liberado luego de comprobarse que nunca estuvo en la escena del crimen y acerca del cual en los celulares de los rugbiers se hallaron “memes y bromas dirigidas.

Lucas Pertossi fue el rugbier que filmó mientras mataban a Fernando

Lucas Pertossi grabó con su celular el ataque que terminó con la vida de Fernándo Báez Sosa, en la madrugada del sábado 18 de enero en Villa Gesell. El video fue encontrado por los investigadores que trabajan en los teléfonos que les secuestraron a los detenidos, informó C5N.

Los celulares de los acusados fueron incautados en la casa que ocupaban en Villa Gesell y fueron enviados a peritar a la Policía Federal. El procedimiento está a cargo de expertos de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la PFA, cuyo laboratorio se encuentra en la ciudad de Mar del Plata.

Si bien los resultados aún están "incompletos", analizaron un total de diez dispositivos y de ellos hay seis equipos que resultan más difícil desbloquear. Esos equipos pertenecen justamente a Máximo Thomsen acusado de ser coautor del homicidio, Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino.

Según informó C5N, al parecer los detenidos borraron algunos videos de sus teléfonos pero se supone que los rugbiers tuvieron tiempo de compartir las imágenes entre ellos.

La prueba es fundamental para determinar, no sólo que el que filmó "no" participó de la golpiza, sino que puede inferir que hubo premeditación en el ataque a Fernando, más aún conociéndose "la seña" (pasarse una mano por el cuello, que se presume un "te voy a matar") que hizo Thomsen mientras lo expulsaban esa noche del boliche.

La fiscal Verónica Zamboni, que está a cargo de la investigación, recibirá dos discos con una enorme cantidad de información extraída de los diez teléfonos que les decomisaron a los rugbiers. Los dos equipos contienen cerca de cinco terabytes de datos que fueron analizados por expertos de la Policía Federal, que jerarquizaron la información para la causa.

Ahora Zamboni junto a un equipo de especialistas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Villa Gesell analizarán imágenes, conversaciones o elementos que puedan precisar el grado de intervención o no de cada uno de los rugbiers imputados por el crimen. Una fuente de la investigación indicó que la extracción de datos incluyó información de la mensajería de texto, WhatsApp, capturas de pantalla y videos, incluso que hayan sido eliminados, consigna la agencia Télam.