La primera quincena de febrero, con bastante lluvia

La primera quincena de febrero transcurrirá "muy pasada por agua". Se esperan días con temperaturas agradables, con máximas de entre 29 y 30 grados esta semana y con mucha inestabilidad. Se complicarán los planes del fin semana, sábado y domingo, para aquellos que quieran ir a la pileta o realizar actividades al aire libre. Desde la estación Salta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Edgardo Escobar estimó que hoy la temperatura será agradable, pero no descarte para esta noche precipitaciones. "Hay una masa de aire húmedo y se genera inestabilidad", agregó.

Mañana las máximas también rondarán los 30 grados centígrados y a la noche volverá a llover. "Entre el jueves y el sábado tiene que entrar un sistema frontal que luego ocasionará precipitaciones para el sábado y el domingo", agregó.

Febrero se caracteriza por ser lluvioso, pero hay años con menos precipitaciones. Este parece que tendrá bastante caída de agua.

"La próxima semana también seguirá así, con altas probabilidades de precipitaciones. Será un quincena de lluvia", afirmó escobar.

Los registros de enero de 2020 (200 milímetros) cerraron cerca de la media histórica (196 milímetros).

En las últimas semanas desde la Municipalidad de Salta solicitaron a los vecinos no arrojar a la calle elementos que puedan causar inconvenientes para el adecuado drenaje del agua de lluvia.

Evitar riesgos

Ante alertas meteorológicos pidieron que tampoco se saquen los residuos a la calle, ya que podrían ocasionar taponamientos en las bocas de tormenta.

Ante el anuncio de tormentas eléctricas recomendaron permanecer en la vivienda, y si la tormenta lo sorprende en la calle, buscar resguardo o protección en el edificio más próximo; mantenerse a distancia de puertas, ventanas, chimeneas y artefactos eléctricos, evitando el uso de teléfonos, y no retirar la ropa de las sogas y, al aire libre, estar a prudente distancia de rejas, alambrados, silos, molinos de viento y árboles, los cuales siempre atraen rayos.

Para evitar anegamientos aconsejaron limpiar canaletas, canales, desages y albañales. Se recomendó no cruzar puentes donde el nivel de las aguas se acerque al borde del mismo, no ingresar a zonas afectadas, alejarse de los lugares donde puedan producirse derrumbes y no cruzar cauces o cursos de agua que superen la altura de su rodilla.

Para tener en cuenta

Cuando se dan alertas meteorológicos también es importante informar a sus familiares donde deben reunirse para la evacuación en caso de emergencia y desconectar todos los artefactos que usen energía eléctrica.