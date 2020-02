Sebastián Villa, casi a la altura de Usain Bolt

El mundo Boca quedó impresionado con lo que el colombiano Sebastián Villa brindó el domingo pasado, con un gol y una asistencia en el estadio Mario Kempes, en el triunfo sobre Talleres por 2 a 1.

Su verticalidad para atacar, su explosión y velocidad fue destacada, además, por la prensa, y hasta llegó a ser comparado con Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta.

Para tomar como ejemplo, Villa corrió 102 metros en 11 segundos, de acuerdo a los datos proporcionados por la televisión, durante la transmisión del partido.

Y Bolt posee el récord de los 100 metros en 9,58 segundos, logrado en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Berlín, el 16 de agosto del 2009. El jamaiquino logró una velocidad máxima de 45km/h y nadie hasta la actualidad lo pudo superar.

El delantero de Boca, por su parte, registró una velocidad de 34,7 km/h.

“Hice unas buenas corridas. Franco Fragapane me dijo ‘¡Negro pará un poco de correr!’”, relevó Villa luego del partido en Córdoba.

El delantero colombiano, de 23 años, también fue comparado con el francés Kilyan Mbappé, por su velocidad. “En lo personal es muy bueno, pero tengo que mantener los pies en la tierra y estar enfocado. Esto no es nada, no he logrado nada”, dijo el colombiano.

Por su parte, Miguel Angel Russo también habló del tema. “Villa tiene una velocidad distinta. Tiene mucho para desarrollar todavía. El tiempo te va acomodando. Sería un error que se quede con esto. De lo que yo vi en Colombia, tiene que soltarse un poco más”, afirmó Russo.

El DT comentó que conoce -por haber estado trabajando dos años en Colombia- la idiosincrasia del jugador cafetero, y aseguró que “les voy a pedir el doble o el triple de más, porque sé que lo puede dar. Si maneja bien los perfiles va a ganar un tiempo más”, expresó.