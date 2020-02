Crisis en Barcelona: el presidente del club se reunirá de urgencia con Abidal tras la queja de Messi

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, podría destituir este mismo miércoles al director deportivo Eric Abidal, a raíz de la crisis abierta por las declaraciones de éste último en las que justificó la destitución de Ernesto Valverde aludiendo a los jugadores y que motivó la respuesta de Lionel Messi.

Bartomeu, que se encuentra de viaje profesional, adelantará su regreso a Barcelona y ha citado a Abidal a una reunión, según una información ofrecida por RAC1 y confirmada por EFE de fuentes del club azulgrana.

Se da la circunstancia de que el presidente respaldó a Abidal, en el ojo del huracán por la mala gestión del área deportiva en el mercado invernal, en una reunión que se celebró en el palco del Camp Nou antes del Barça-Levante del pasado domingo.

Sin embargo, todo se ha desencadenado tras las declaraciones realizadas por Abidal tanto en “Sport” como en “Mundo Deportivo”. “Con Valverde muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. La relación entre el entrenador y el vestuario fue buena, pero hay cosas que puedo oler”, afirmó Abidal.

El capitán azulgrana respondió por medio de su cuenta en instagram: “Habría que dar nombres porque si no” se “está ensuciando a todos” los jugadores.

“Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien”, indicó el capitán barcelonista.

A su juicio, “los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”.

Mientras se produce la reunión entre Bartomeu y Abidal, será el entrenador Quique Setién el primer responsable barcelonista en ofrecer su versión sobre la crisis abierta, ya que ofrecerá una rueda de prensa en la víspera del partido copero ante el Athlétic.

El ex lateral francés llegó al puesto de Director Deportivo en junio del 2018 para sustituir a Robert Fernández. A pesar de cumplir con uno de sus principales objetivos (cerrar el fichaje de Griezmann), durante las cuatro ventanas de transferencias no logró terminar de cerrar acuerdos que parecían encarrilados, como el caso de Neymar, De Ligt y Rodrigo, recientemente.