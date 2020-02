“La Superliga está por desaparecer”

Jorge Amor Ameal se muestra cada vez más, hace todo lo posible para diferenciarse de su antecesor, Daniel Angelici, y cada vez que habla deja tela para cortar. El nuevo presidente de Boca lleva poco menos de dos meses en funciones y en este corto tiempo logró realizar fuertes modificaciones y generó cambios institucionales, como por ejemplo, retomó la relación con River, con la Conmebol y hasta tomó posición en la guerra fría entre la Superliga y AFA. Tanto así que le puso fecha de defunción al organismo que hoy maneja los destinos de la Primera División del fútbol argentino.

“Hemos tenido reuniones con distintos presidentes y hemos coincidido en que no puede haber un doble comando. Yo creo que la SAF está por desaparecer, estos son los últimos días. Fue el brazo para abrir la posibilidad de que vengan las sociedades anónimas. Eso no se dio y no tiene razón de ser”, explicó el directivo. “Tenemos que tener una asociación fuerte, con ideas y proyectos para discutir la economía de los clubes. En el corto plazo, todo volverá a estar en las manos de la AFA”, adelantó.

El titular de Boca confirmó los rumores de los últimos días, que inclinaban la voluntad de los clubes de volver a los viejos tiempos, al menos en el manejo del fútbol a través de la AFA.

Ameal también manifestó su descontento con la Asociación del Fútbol Argentino por la permanencia de Angelici como vicepresidente de Claudio “Chiqui” Tapia: “Reclamamos lo que nos corresponde. A Boca lo representa Boca, no un exdirigente”.

El mandamás xeneize no podía evitar hablar de la resolución del TAS, que no benefició en nada a Boca. Y, con su estilo directo y verborrágico, aseguró que si él hubiera ocupado ese cargo en diciembre de 2018, “la vuelta de la final (de la Copa Libertadores) no se jugaba”.

“Si hubiese sido yo el presidente de Boca en la vuelta de la final, ese partido no se jugaba más. Hubiera hecho lo mismo que hizo (Rodolfo) D Onofrio en 2015: había suficientes motivos para que el partido no se jugara. Menos aún en Madrid, no olvidemos que el torneo se llama Copa Libertadores de América”.

El micro que transportaba al plantel de Boca fue apedreado por hinchas de River cuando estaban llegando al estadio Monumental, lo que provocó heridas en varios futbolistas, por lo que el partido ese día no se jugó, y el entonces presidente xeneize, Daniel Angelici, se comprometió a disputarlo un día más tarde. Sin embargo, tampoco pudo jugarse ese día porque algunos jugadores de Boca seguían afectados por el hecho, y finalmente la Conmebol derivó el partido a la ciudad de Madrid.

No obstante, la resolución del TAS por lo ocurrido en 2018, no pareció sorprender a Ameal: “Hablaban de un resarcimiento de 10 a 20 millones de dólares, pero fue lo mismo que encontramos puertas hacia adentro de nuestra economía. Lo tomamos con normalidad, hablamos con nuestros abogados pero no arriesgaremos dinero”.