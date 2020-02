Diputados departamentales piden la estatización de Edesa

Luego de analizar la situación energética del norte, los reiterados reclamos por cortes y bajas de tensión y el nivel de inversión por parte de la empresa de energía, los diputados provinciales Iván Mizzau y Jorgelina Juárez solicitaron, a través de un proyecto de ley, la estatización de la empresa distribuidora de energía, es decir, que este servicio vuelva a las manos del Estado.

Comparaciones

El diputado Mizzau por el departamento Orán aclaró que "los que vivimos en el norte sabemos que las tarifas son altísimas en comparación a otras zonas del país y que el servicio que presta la empresa no es el adecuado. Además el Estado debe garantizar que los habitantes cuenten con el servicio y funcionando de manera óptima". Y agregó: "Si el Estado expropia a la empresa y se hace cargo, obvio que las tarifas se van a reducir porque la provincia no busca hacer de la energía un negocio, sino que los vecinos tengan un servicio como corresponde".

Según el legislador, el proyecto tiene como objeto recuperar a manos del Estado el servicio de distribución de energía eléctrica, dado que el artículo 79 de la Constitución establece de manera explícita que los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia, entendiendo que así primaría "una provisión del servicio de manera equitativa, sin diferenciación alguna para con todos los habitantes del suelo salteño".

Además, son constantes los reclamos de los vecinos por la falta de calidad del servicio e inversión por parte de la empresa, sobre todo en las localidades del interior de la provincia y, según establece la Constitución, es el Estado el que debe ser garante de la igualdad de la prestación de servicios públicos y eficacia.

El legislador se mostró visiblemente preocupado con respecto a los cobros exorbitantes de las tarifas, el cobro de tasas de inversión que no se ejecutan. "Desde el Ente Regulador se dio a conocer que la empresa tiene una exorbitante deuda con la Provincia y en la factura se cobra un impuesto por inversiones que la empresa no realizan y aun así no corresponde que al vecino se le cobre una tarifa por algo que le corresponde a la empresa", finalizó el legislador.

Más de 20 años en el norte

Como referencia histórica se puede señalar que Edesa (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A.) nació en la década del 90, a partir del proceso de reforma del sector eléctrico nacional al cual la provincia de Salta se sumó a comienzos de 1996.

Fue en este marco que, en agosto de 1996, Edesa asumió la concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con exclusividad zonal en el territorio de la provincia de Salta.